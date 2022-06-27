https://ria.ru/20220627/ukraina-1798443126.html
G7 изучит варианты направления Киеву средств от пошлин на российские товары
G7 изучит варианты направления Киеву средств от пошлин на российские товары - РИА Новости, 27.06.2022
G7 изучит варианты направления Киеву средств от пошлин на российские товары
Страны G7 изучат варианты перенаправления в помощь Украине средств, полученных от пошлин на российские товары, говорится в совместном заявлении лидеров "Большой РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T14:37
2022-06-27T14:37
2022-06-27T14:37
экономика
украина
россия
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Страны G7 изучат варианты перенаправления в помощь Украине средств, полученных от пошлин на российские товары, говорится в совместном заявлении лидеров "Большой семерки"."Мы будем продолжать координировать действия по тарифным мерам на импорт из России и изучать возможные варианты использования доходов для оказания помощи Украине, где это необходимо, в соответствии с нашим законодательством", - сказано в документе.
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экономика, украина, россия
G7 изучит варианты направления Киеву средств от пошлин на российские товары
Страны G7 изучат варианты перенаправления Украине средств от пошлин на российские товары