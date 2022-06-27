https://ria.ru/20220627/ugrozy-1798503873.html
Жители освобожденных районов Запорожской области получают угрозы с Украины
Жители освобожденных районов Запорожской области получают угрозы с Украины - РИА Новости, 27.06.2022
Жители освобожденных районов Запорожской области получают угрозы с Украины
Жители освобожденных территорий Запорожской области получают угрозы от жителей Украины, рассказала РИА Новости глава военно-гражданской администрации... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T17:11
2022-06-27T17:11
2022-06-27T23:19
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запорожская область
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ситуация в днр и лнр
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ЧЕРНИГОВКА (Запорожская область), 27 июн — РИА Новости. Жители освобожденных территорий Запорожской области получают угрозы от жителей Украины, рассказала РИА Новости глава военно-гражданской администрации подконтрольного России Черниговского района Илона Щипенко.По заверениям Щипенко, несмотря на все происходящее, ситуация в районе в целом спокойная."Ситуация стабильная, гуманитарная помощь выдается ежедневно, выдается социальный газ пенсионерам, работают аптеки, вся инфраструктура работает. Выдается разовая помощь по 10 тысяч рублей, работающие коллективы получают заработную плату", - подчеркнула глава Черниговского района.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, запорожская область, россия, ситуация в днр и лнр
17:11 27.06.2022 (обновлено: 23:19 27.06.2022)
Жители освобожденных районов Запорожской области получают угрозы с Украины
Жителям освобожденных районов Запорожской области поступают угрозы с Украины
ЧЕРНИГОВКА (Запорожская область), 27 июн — РИА Новости. Жители освобожденных территорий Запорожской области получают угрозы от жителей Украины, рассказала РИА Новости глава военно-гражданской администрации подконтрольного России Черниговского района Илона Щипенко.
"Украинская сторона пытается помешать нашей спокойной и мирной жизни. Местному населению по телефону и через Telegram-каналы поступают угрозы. Некоторые люди, которые вышли на работу, получают угрозы ежедневно. Кроме того, со стороны Украины "прилетает". Буквально на днях было два разрыва возле села Новополтавка, населению местному ничего не угрожает – ПВО срабатывает, но украинская сторона не оставляет надежд разрушить нашу мирную жизнь", - отметила она.
По заверениям Щипенко, несмотря на все происходящее, ситуация в районе в целом спокойная.
"Ситуация стабильная, гуманитарная помощь выдается ежедневно, выдается социальный газ пенсионерам, работают аптеки, вся инфраструктура работает. Выдается разовая помощь по 10 тысяч рублей, работающие коллективы получают заработную плату", - подчеркнула глава Черниговского района.