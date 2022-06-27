Жители освобожденных районов Запорожской области получают угрозы с Украины

"Украинская сторона пытается помешать нашей спокойной и мирной жизни. Местному населению по телефону и через Telegram-каналы поступают угрозы. Некоторые люди, которые вышли на работу, получают угрозы ежедневно. Кроме того, со стороны Украины "прилетает". Буквально на днях было два разрыва возле села Новополтавка, населению местному ничего не угрожает – ПВО срабатывает, но украинская сторона не оставляет надежд разрушить нашу мирную жизнь", - отметила она.