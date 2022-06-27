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Эксперт назвал угрозы терактами свидетельством преступности властей Украины - РИА Новости, 27.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220627/ugrozy-1798432739.html
Эксперт назвал угрозы терактами свидетельством преступности властей Украины
Эксперт назвал угрозы терактами свидетельством преступности властей Украины - РИА Новости, 27.06.2022
Эксперт назвал угрозы терактами свидетельством преступности властей Украины
Звучащие из Киева угрозы терактами и диверсиями на территории РФ говорят о преступности и недоговороспособности киевского режима, заявил РИА Новости военный... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T14:11
2022-06-27T14:11
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
владимир путин
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Звучащие из Киева угрозы терактами и диверсиями на территории РФ говорят о преступности и недоговороспособности киевского режима, заявил РИА Новости военный эксперт, заведующий отделом ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.Ранее британская Financial Times опубликовала интервью руководителя главного управления разведки украинского Минобороны Кирилла Буданова, где он говорит, что партизанская деятельность на подконтрольных РФ территориях усиливается, упомянув взрывы автомобилей в Херсонской области, один из которых привел к гибели чиновника военно-гражданской администрации. Буданов сказал, что атаки и диверсии "проходят повсеместно и они были и будут проводиться в России и во многих других местах"."Это еще раз говорит о преступности киевского режима… До 24 февраля террор был направлен против ДНР и ЛНР, убийство (в 2018 году первого главы ДНР Александра - ред.) Захарченко, например, а сейчас этот террор направлен против военно-гражданских администраций (ВГА) и мирного населения, не столько ДНР и ЛНР, где убивают мирное население путем артиллерийских обстрелов, как против ВГА и мирного населения Херсонской и Запорожской областей", - сказал Евсеев.По его словам, отвечать террором на террор не в правилах России."С другой стороны, становится все более очевидным, что с этой властью (Киевом - ред.) нам не о чем договариваться…", - сказал Евсеев.По мнению военного эксперта, чтобы предотвратить террористическую деятельность украинских силовых структур на подконтрольных РФ территориях российским вооруженным силам необходимо продолжать наступление до тех пор, "пока не упремся в её (Украины) госграницы"."Не представляю, как иначе мы можем все это предотвратить…", - подытожил эксперт.В результате теракта в Херсоне в минувшую пятницу погиб сотрудник ВГА, начальник управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко, сообщили ранее в администрации. Автомобиль, в котором находился Савлученко, был взорван.Российские военные в ходе спецоперации взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220627/terakt-1798342233.html
https://ria.ru/20220627/bezopasnost-1798389623.html
россия
украина
донецкая народная республика
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в мире, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, владимир путин
14:11 27.06.2022
 
Эксперт назвал угрозы терактами свидетельством преступности властей Украины

Эксперт Евсеев: угрозы терактами свидетельствуют о преступности киевского режима

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Звучащие из Киева угрозы терактами и диверсиями на территории РФ говорят о преступности и недоговороспособности киевского режима, заявил РИА Новости военный эксперт, заведующий отделом ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.
Ранее британская Financial Times опубликовала интервью руководителя главного управления разведки украинского Минобороны Кирилла Буданова, где он говорит, что партизанская деятельность на подконтрольных РФ территориях усиливается, упомянув взрывы автомобилей в Херсонской области, один из которых привел к гибели чиновника военно-гражданской администрации. Буданов сказал, что атаки и диверсии "проходят повсеместно и они были и будут проводиться в России и во многих других местах".
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
Вчера, 11:01Специальная военная операция на Украине
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"Это еще раз говорит о преступности киевского режима… До 24 февраля террор был направлен против ДНР и ЛНР, убийство (в 2018 году первого главы ДНР Александра - ред.) Захарченко, например, а сейчас этот террор направлен против военно-гражданских администраций (ВГА) и мирного населения, не столько ДНР и ЛНР, где убивают мирное население путем артиллерийских обстрелов, как против ВГА и мирного населения Херсонской и Запорожской областей", - сказал Евсеев.
По его словам, отвечать террором на террор не в правилах России.
"С другой стороны, становится все более очевидным, что с этой властью (Киевом - ред.) нам не о чем договариваться…", - сказал Евсеев.
По мнению военного эксперта, чтобы предотвратить террористическую деятельность украинских силовых структур на подконтрольных РФ территориях российским вооруженным силам необходимо продолжать наступление до тех пор, "пока не упремся в её (Украины) госграницы".
"Не представляю, как иначе мы можем все это предотвратить…", - подытожил эксперт.
В результате теракта в Херсоне в минувшую пятницу погиб сотрудник ВГА, начальник управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко, сообщили ранее в администрации. Автомобиль, в котором находился Савлученко, был взорван.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
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Меры безопасности из-за угроз терактов максимально усилены, заявил Песков
Российские военные в ходе спецоперации взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная РеспубликаВладимир Путин
 
 
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