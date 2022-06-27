https://ria.ru/20220627/ugrozy-1798432739.html

Эксперт назвал угрозы терактами свидетельством преступности властей Украины

Эксперт назвал угрозы терактами свидетельством преступности властей Украины - РИА Новости, 27.06.2022

Эксперт назвал угрозы терактами свидетельством преступности властей Украины

Звучащие из Киева угрозы терактами и диверсиями на территории РФ говорят о преступности и недоговороспособности киевского режима, заявил РИА Новости военный... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T14:11

2022-06-27T14:11

2022-06-27T14:11

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Звучащие из Киева угрозы терактами и диверсиями на территории РФ говорят о преступности и недоговороспособности киевского режима, заявил РИА Новости военный эксперт, заведующий отделом ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.Ранее британская Financial Times опубликовала интервью руководителя главного управления разведки украинского Минобороны Кирилла Буданова, где он говорит, что партизанская деятельность на подконтрольных РФ территориях усиливается, упомянув взрывы автомобилей в Херсонской области, один из которых привел к гибели чиновника военно-гражданской администрации. Буданов сказал, что атаки и диверсии "проходят повсеместно и они были и будут проводиться в России и во многих других местах"."Это еще раз говорит о преступности киевского режима… До 24 февраля террор был направлен против ДНР и ЛНР, убийство (в 2018 году первого главы ДНР Александра - ред.) Захарченко, например, а сейчас этот террор направлен против военно-гражданских администраций (ВГА) и мирного населения, не столько ДНР и ЛНР, где убивают мирное население путем артиллерийских обстрелов, как против ВГА и мирного населения Херсонской и Запорожской областей", - сказал Евсеев.По его словам, отвечать террором на террор не в правилах России."С другой стороны, становится все более очевидным, что с этой властью (Киевом - ред.) нам не о чем договариваться…", - сказал Евсеев.По мнению военного эксперта, чтобы предотвратить террористическую деятельность украинских силовых структур на подконтрольных РФ территориях российским вооруженным силам необходимо продолжать наступление до тех пор, "пока не упремся в её (Украины) госграницы"."Не представляю, как иначе мы можем все это предотвратить…", - подытожил эксперт.В результате теракта в Херсоне в минувшую пятницу погиб сотрудник ВГА, начальник управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко, сообщили ранее в администрации. Автомобиль, в котором находился Савлученко, был взорван.Российские военные в ходе спецоперации взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220627/terakt-1798342233.html

https://ria.ru/20220627/bezopasnost-1798389623.html

россия

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, владимир путин