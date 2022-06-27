https://ria.ru/20220627/turtsiya-1798422152.html
Дипломаты проверяют обстоятельства гибели россиянина в ДТП в Турции
Дипломаты проверяют обстоятельства гибели россиянина в ДТП в Турции - РИА Новости, 27.06.2022
Дипломаты проверяют обстоятельства гибели россиянина в ДТП в Турции
Российская сторона проверяет обстоятельства гибели нашего туриста в ДТП на юге Турции, сообщили в понедельник в МИД РФ. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T14:21
2022-06-27T14:21
2022-06-27T14:21
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Российская сторона проверяет обстоятельства гибели нашего туриста в ДТП на юге Турции, сообщили в понедельник в МИД РФ."В городе Аланья в ДТП погиб российский турист Р. Михан, 11 июня 1980 года рождения", — говорится в сообщении дипломатического ведомства России.Обстоятельства происшествия выясняются.
https://ria.ru/20210825/antalya-1742988748.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Дипломаты проверяют обстоятельства гибели россиянина в ДТП в Турции
Дипломаты проверяю обстоятельства гибели россиянина в ДТП на турецком курорте Аланья