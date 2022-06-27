https://ria.ru/20220627/turtsiya-1798422152.html

Дипломаты проверяют обстоятельства гибели россиянина в ДТП в Турции

Дипломаты проверяют обстоятельства гибели россиянина в ДТП в Турции - РИА Новости, 27.06.2022

Дипломаты проверяют обстоятельства гибели россиянина в ДТП в Турции

Российская сторона проверяет обстоятельства гибели нашего туриста в ДТП на юге Турции, сообщили в понедельник в МИД РФ. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T14:21

2022-06-27T14:21

2022-06-27T14:21

туризм

туризм

аланья (город)

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Российская сторона проверяет обстоятельства гибели нашего туриста в ДТП на юге Турции, сообщили в понедельник в МИД РФ."В городе Аланья в ДТП погиб российский турист Р. Михан, 11 июня 1980 года рождения", — говорится в сообщении дипломатического ведомства России.Обстоятельства происшествия выясняются.

https://ria.ru/20210825/antalya-1742988748.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, аланья (город), турция, россия, туристы, новости - туризм, дтп