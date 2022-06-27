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Дипломаты проверяют обстоятельства гибели россиянина в ДТП в Турции - РИА Новости, 27.06.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220627/turtsiya-1798422152.html
Дипломаты проверяют обстоятельства гибели россиянина в ДТП в Турции
Дипломаты проверяют обстоятельства гибели россиянина в ДТП в Турции - РИА Новости, 27.06.2022
Дипломаты проверяют обстоятельства гибели россиянина в ДТП в Турции
Российская сторона проверяет обстоятельства гибели нашего туриста в ДТП на юге Турции, сообщили в понедельник в МИД РФ. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T14:21
2022-06-27T14:21
туризм
туризм
аланья (город)
турция
россия
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дтп
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Российская сторона проверяет обстоятельства гибели нашего туриста в ДТП на юге Турции, сообщили в понедельник в МИД РФ."В городе Аланья в ДТП погиб российский турист Р. Михан, 11 июня 1980 года рождения", — говорится в сообщении дипломатического ведомства России.Обстоятельства происшествия выясняются.
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туризм, аланья (город), турция, россия, туристы, новости - туризм, дтп
14:21 27.06.2022
 
Дипломаты проверяют обстоятельства гибели россиянина в ДТП в Турции

Дипломаты проверяю обстоятельства гибели россиянина в ДТП на турецком курорте Аланья

© Фото : Екатерина МироноваВид на крепость Аланьи с моря
Вид на крепость Аланьи с моря - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© Фото : Екатерина Миронова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Российская сторона проверяет обстоятельства гибели нашего туриста в ДТП на юге Турции, сообщили в понедельник в МИД РФ.
"В городе Аланья в ДТП погиб российский турист Р. Михан, 11 июня 1980 года рождения", — говорится в сообщении дипломатического ведомства России.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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