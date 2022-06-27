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Польша не может снизить цены на топливо из-за рисков его вывоза из страны - РИА Новости, 27.06.2022
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Польша не может снизить цены на топливо из-за рисков его вывоза из страны
Польша не может снизить цены на топливо из-за рисков его вывоза из страны - РИА Новости, 27.06.2022
Польша не может снизить цены на топливо из-за рисков его вывоза из страны
Польские власти не могут снизить цены на топливо, чтобы не спровоцировать его вывоз за границу, заявил председатель правления польского топливно-энергетического РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T14:46
2022-06-27T14:46
экономика
цены на нефть
польша
европа
венгрия
топливо
бензин
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ВАРШАВА, 27 июн – РИА Новости. Польские власти не могут снизить цены на топливо, чтобы не спровоцировать его вывоз за границу, заявил председатель правления польского топливно-энергетического концерна Orlen Даниель Обайтек, выступая в сенате Польши в понедельник.В последнее время в Польше наблюдается серьезное подорожание моторного топлива. В мае именно в сегменте топлива зафиксирован самый большой рост цен: топливо для частных потребителей подорожало по сравнению с маем 2021 года на 35,4%, а по сравнению с апрелем 2022 года - на 5%. В настоящее время средняя цена за литр бензина Pb95 в Польше составляет около 8 злотых (около 1,86 доллара)."Я отдаю себе отчет в том, что это не удовлетворяет поляков, я отдаю себе отчет, что это не удовлетворяет всю Европу, так как мы видим эту большую проблему во всей Европе и во всем мире. Но мы должны быть ответственными и не можем позволить загнать себя в угол. Это было бы угрозой импорта. Очень сильно открылось бы экспортное окно нашего топлива. Если бы мы снизили оптовые цены на топливо, то автоматически часть этого топлива уехало бы за границу. Попросту уехало бы за границу, так как была бы большая разница (цен), а в Европе свободное перемещение товаров", - добавил он.В качестве примера Обайтек привел Венгрию. "Есть определенные механизмы, которые мы не можем нарушать для пользы рынка. Эти механизмы были нарушены в Венгрии. И посмотрите, пожалуйста, как там на некоторых АЗС уже ограничения по топливу", - сказал он.
https://ria.ru/20220627/benzin-1798369762.html
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экономика, цены на нефть, польша, европа, венгрия, топливо, бензин
14:46 27.06.2022
 
Польша не может снизить цены на топливо из-за рисков его вывоза из страны

Глава Orlen Обайтек: Польша не снизит цены на топливо из-за рисков его вывоза за границу

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМашина на автозаправочной станции в Варшаве
Машина на автозаправочной станции в Варшаве - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Машина на автозаправочной станции в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 27 июн – РИА Новости. Польские власти не могут снизить цены на топливо, чтобы не спровоцировать его вывоз за границу, заявил председатель правления польского топливно-энергетического концерна Orlen Даниель Обайтек, выступая в сенате Польши в понедельник.
В последнее время в Польше наблюдается серьезное подорожание моторного топлива. В мае именно в сегменте топлива зафиксирован самый большой рост цен: топливо для частных потребителей подорожало по сравнению с маем 2021 года на 35,4%, а по сравнению с апрелем 2022 года - на 5%. В настоящее время средняя цена за литр бензина Pb95 в Польше составляет около 8 злотых (около 1,86 доллара).
"Мы много говорим о регулировании цен, мы много говорим о ценах на топливо. Я согласен, цены на топливо фактически очень высокие. Мне жаль и отдаю себе в этом отчет, но что мы можем сделать? Мы только можем действовать так, чтобы эти цены были одними из самых низких в Европе", - сказал Обайтек.
"Я отдаю себе отчет в том, что это не удовлетворяет поляков, я отдаю себе отчет, что это не удовлетворяет всю Европу, так как мы видим эту большую проблему во всей Европе и во всем мире. Но мы должны быть ответственными и не можем позволить загнать себя в угол. Это было бы угрозой импорта. Очень сильно открылось бы экспортное окно нашего топлива. Если бы мы снизили оптовые цены на топливо, то автоматически часть этого топлива уехало бы за границу. Попросту уехало бы за границу, так как была бы большая разница (цен), а в Европе свободное перемещение товаров", - добавил он.
В качестве примера Обайтек привел Венгрию. "Есть определенные механизмы, которые мы не можем нарушать для пользы рынка. Эти механизмы были нарушены в Венгрии. И посмотрите, пожалуйста, как там на некоторых АЗС уже ограничения по топливу", - сказал он.
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