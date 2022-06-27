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Армия США столкнулась с сильнейшей нехваткой рекрутов за последние 50 лет - РИА Новости, 27.06.2022
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Армия США столкнулась с сильнейшей нехваткой рекрутов за последние 50 лет
Армия США столкнулась с сильнейшей нехваткой рекрутов за последние 50 лет - РИА Новости, 27.06.2022
Армия США столкнулась с сильнейшей нехваткой рекрутов за последние 50 лет
Американская армия испытывает острый дефицит добровольцев и одновременный рост числа непригодных к службе, столкнувшись с наиболее существенной за почти 50 лет... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T22:56
2022-06-27T22:56
дональд трамп
в мире
сша
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Американская армия испытывает острый дефицит добровольцев и одновременный рост числа непригодных к службе, столкнувшись с наиболее существенной за почти 50 лет нехваткой рекрутов, сообщает NBC News со ссылкой на экспертов и представителей Пентагона.По данным канала, потребности министерства обороны в готовых служить по контракту американцах по состоянию на июнь выполнены лишь на 40% от общего плана на весь 2022 фискальный год, который завершится 30 сентября.Внутреннее исследование Пентагона, находящееся в распоряжении канала, показало, что только 9% пригодных к несению военной службы граждан страны готовы на это, что стало самым низким показателем с 2007 года. При этом 57% опрошенных заявили, что боятся эмоциональных и психологических сложностей после завершения службы. Половина респондентов указывает, что опасается возможных физических травм.Доля американцев, подходящих для армии, сократилась до 23% по сравнению со средним показателем за последние годы в 29% от общего числа мужчин и женщин в возрасте от 17 до 24 лет. Среди причин для медотвода в Пентагоне указывают ряд заболеваний, наркозависимость и уголовные преступления."Это начало долгого периода засухи в военном рекрутинге. Это год, когда мы задумываемся об устойчивости полностью волонтерского подхода", - сообщают собеседники канала, отмечая, что армия США не испытывала таких сложностей с наймом рекрутов с 1973 года, когда в стране отменили военный призыв.Военное командование США рассматривает ряд возможных опций для улучшения ситуации, включая пересмотр действующей системы, основанной на добровольной службе рекрутов, хотя о планах по возвращению к призывной системе речи пока не идет. В настоящее время армия США предлагает рекрутам оплачиваемые контракты сроком от двух до шести лет.В качестве вероятного сценария американское минобороны обсуждает снижение требований к здоровью рекрутов. Так, возможно, будут смягчены условия для приема на службу лиц с астмой, а также синдромом дефицита внимания и гиперактивностью.Наконец, для популяризации армейской службы в Пентагоне намерены усилить пропаганду через родителей, учителей и тренеров, а также более активно работать с аудиторией в соцсетях, включая популярный среди молодежи TikTok, который экс-президент США Дональд Трамп запретил использовать в 2020 году из-за китайских корней онлайн-платформы.
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дональд трамп, в мире, сша, министерство обороны сша
22:56 27.06.2022
 
Армия США столкнулась с сильнейшей нехваткой рекрутов за последние 50 лет

NBC News: армия США столкнулась с сильнейшей нехваткой рекрутов за последние 50 лет

© Фото : US. Army / Sgt. Gustavo OlgiatiАмериканские военнослужащие во время учений
Американские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© Фото : US. Army / Sgt. Gustavo Olgiati
Американские военнослужащие во время учений. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Американская армия испытывает острый дефицит добровольцев и одновременный рост числа непригодных к службе, столкнувшись с наиболее существенной за почти 50 лет нехваткой рекрутов, сообщает NBC News со ссылкой на экспертов и представителей Пентагона.
По данным канала, потребности министерства обороны в готовых служить по контракту американцах по состоянию на июнь выполнены лишь на 40% от общего плана на весь 2022 фискальный год, который завершится 30 сентября.
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Внутреннее исследование Пентагона, находящееся в распоряжении канала, показало, что только 9% пригодных к несению военной службы граждан страны готовы на это, что стало самым низким показателем с 2007 года. При этом 57% опрошенных заявили, что боятся эмоциональных и психологических сложностей после завершения службы. Половина респондентов указывает, что опасается возможных физических травм.
Доля американцев, подходящих для армии, сократилась до 23% по сравнению со средним показателем за последние годы в 29% от общего числа мужчин и женщин в возрасте от 17 до 24 лет. Среди причин для медотвода в Пентагоне указывают ряд заболеваний, наркозависимость и уголовные преступления.
"Это начало долгого периода засухи в военном рекрутинге. Это год, когда мы задумываемся об устойчивости полностью волонтерского подхода", - сообщают собеседники канала, отмечая, что армия США не испытывала таких сложностей с наймом рекрутов с 1973 года, когда в стране отменили военный призыв.
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Военное командование США рассматривает ряд возможных опций для улучшения ситуации, включая пересмотр действующей системы, основанной на добровольной службе рекрутов, хотя о планах по возвращению к призывной системе речи пока не идет. В настоящее время армия США предлагает рекрутам оплачиваемые контракты сроком от двух до шести лет.
В качестве вероятного сценария американское минобороны обсуждает снижение требований к здоровью рекрутов. Так, возможно, будут смягчены условия для приема на службу лиц с астмой, а также синдромом дефицита внимания и гиперактивностью.
Наконец, для популяризации армейской службы в Пентагоне намерены усилить пропаганду через родителей, учителей и тренеров, а также более активно работать с аудиторией в соцсетях, включая популярный среди молодежи TikTok, который экс-президент США Дональд Трамп запретил использовать в 2020 году из-за китайских корней онлайн-платформы.
 
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