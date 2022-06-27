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Салливан объяснил отсутствие соглашения о лимитах цен на нефть из России
Салливан объяснил отсутствие соглашения о лимитах цен на нефть из России - РИА Новости, 27.06.2022
Салливан объяснил отсутствие соглашения о лимитах цен на нефть из России
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан объяснил отсутствие окончательных договоренностей G7 о ценовых лимитах за покупку российской РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T15:56
2022-06-27T15:56
2022-06-27T15:56
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ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан объяснил отсутствие окончательных договоренностей G7 о ценовых лимитах за покупку российской нефти новизной и сложностью идеи."Самым большим фактором здесь стало то, что это не некий проверенный и истинный метод, который можно снять с полки... Это новая концепция решения новой задачи – что можно эффективно сделать со страной, которая продает миллионы баррелей нефти в сутки", - сказал он журналистами "на полях" саммита в Германии.Салливан дал понять, что неразрешимых разногласий инициатива не вызвала, и выразил уверенность в том, что доработать ее можно "сравнительно быстро". Он отказался спрогнозировать, когда может заработать новый ценовой механизм, с помощью которого США и их союзники рассчитывают сохранить присутствие на мировом рынке нефти из России, но сократить ее доходы.
https://ria.ru/20220627/neft-1798336996.html
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в мире, экономика, сша, россия, германия, джейк салливан
Салливан объяснил отсутствие соглашения о лимитах цен на нефть из России
Салливан объяснил отсутствие соглашения G7 о лимитах цен на нефть из России новизной идеи