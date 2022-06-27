Рейтинг@Mail.ru
В США во вторник объявят санкции против предприятий ОПК России - РИА Новости, 27.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220627/ssha-1798348577.html
В США во вторник объявят санкции против предприятий ОПК России
В США во вторник объявят санкции против предприятий ОПК России - РИА Новости, 27.06.2022
В США во вторник объявят санкции против предприятий ОПК России
Вашингтон объявит санкции против крупнейших государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса России, сообщил Белый дом. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T11:15
2022-06-27T12:13
в мире
россия
сша
санкции в отношении россии
германия
g7
государственный департамент сша
министерство финансов сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581190667_0:150:3071:1877_1920x0_80_0_0_a2ef5fca9b3b9e7f822120fe5c9d008e.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Вашингтон объявит санкции против крупнейших государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса России, сообщил Белый дом.Как передает агентство Рейтер, "блокирующие санкции" против российского ВПК будут объявлены во вторник.
https://ria.ru/20220627/igra-1798288863.html
россия
сша
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581190667_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_4ea903953691fbb5c1a73f94ceb51cb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, санкции в отношении россии, германия, g7, государственный департамент сша, министерство финансов сша
11:15 27.06.2022 (обновлено: 12:13 27.06.2022)
 
В США во вторник объявят санкции против предприятий ОПК России

Чиновник США: Вашингтон во вторник объявит санкции против предприятий ОПК России

© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Белый дом, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Вашингтон объявит санкции против крупнейших государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса России, сообщил Белый дом.
"Госдепартамент и минфин США будут... вводить блокирующие санкции против крупных государственных оборонных предприятий, а также оборонных научно-исследовательских организаций и десятков других юридических и физических лиц, связанных с обороной, ограничивая способность России к замене военной техники", - говорится в заявлении Белого дома.
Как передает агентство Рейтер, "блокирующие санкции" против российского ВПК будут объявлены во вторник.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
02:53
В США назвали конечную цель игры против России
 
В миреРоссияСШАСанкции в отношении РоссииГерманияG7Государственный департамент СШАМинистерство финансов США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала