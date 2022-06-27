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В США во вторник объявят санкции против предприятий ОПК России
В США во вторник объявят санкции против предприятий ОПК России - РИА Новости, 27.06.2022
В США во вторник объявят санкции против предприятий ОПК России
Вашингтон объявит санкции против крупнейших государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса России, сообщил Белый дом. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T11:15
2022-06-27T11:15
2022-06-27T12:13
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Вашингтон объявит санкции против крупнейших государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса России, сообщил Белый дом.Как передает агентство Рейтер, "блокирующие санкции" против российского ВПК будут объявлены во вторник.
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в мире, россия, сша, санкции в отношении россии, германия, g7, государственный департамент сша, министерство финансов сша
11:15 27.06.2022 (обновлено: 12:13 27.06.2022)
В США во вторник объявят санкции против предприятий ОПК России
Чиновник США: Вашингтон во вторник объявит санкции против предприятий ОПК России