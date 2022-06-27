https://ria.ru/20220627/ssha-1798348577.html

В США во вторник объявят санкции против предприятий ОПК России

В США во вторник объявят санкции против предприятий ОПК России - РИА Новости, 27.06.2022

В США во вторник объявят санкции против предприятий ОПК России

Вашингтон объявит санкции против крупнейших государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса России, сообщил Белый дом. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T11:15

2022-06-27T11:15

2022-06-27T12:13

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Вашингтон объявит санкции против крупнейших государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса России, сообщил Белый дом.Как передает агентство Рейтер, "блокирующие санкции" против российского ВПК будут объявлены во вторник.

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в мире, россия, сша, санкции в отношении россии, германия, g7, государственный департамент сша, министерство финансов сша