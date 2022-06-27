https://ria.ru/20220627/sotspodderzhka-1798532888.html

Липецкие депутаты отменили критерии нуждаемости для оказания соцподдержки

Липецкие депутаты отменили критерии нуждаемости для оказания соцподдержки - РИА Новости, 27.06.2022

Липецкие депутаты отменили критерии нуждаемости для оказания соцподдержки

Липецкие депутаты усилили меры социальной поддержки в регионе, сообщает пресс-служба регионального парламента. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T18:46

2022-06-27T18:46

2022-06-27T18:46

липецкая область

общество

липецкий областной совет депутатов

природный газ

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ЛИПЕЦК, 27 июн – РИА Новости. Липецкие депутаты усилили меры социальной поддержки в регионе, сообщает пресс-служба регионального парламента.В частности, одобрены изменения в закон "О предоставлении государственной поддержки отдельным категориям граждан на газификацию жилого помещения": теперь возможность ее получения не зависит от среднедушевого дохода семьи,Документ отменяет критерии нуждаемости, которые прежде имели значение при предоставлении бесплатной газификации многодетным семьям, чьи дома включены в утвержденный план-график по догазификации населенных пунктов области.Новые правила также распространяются на ветеранов Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам.Ранее на бесплатную газификацию могли претендовать только семьи, чей среднедушевой доход не превышал полуторакратную величину прожиточного минимума в регионе, говорится в сообщении.Кроме того, парламентарии одобрили инициативу о внесении изменений в закон "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области". Так, с 1 января 2023 года инвалидам по слуху будут проиндексированы ежегодные выплаты на приобретение специальных аппаратов и замену комплектующих, при предоставлении данных выплат критерий нуждаемости также отменен. Размер ежегодной денежной выплаты на замену и ремонт комплектующих частей, на приобретение элементов питания будет проиндексирован на десять процентов – до 22 тысяч рублей. А компенсация расходов по приобретению FМ-систем вырастет на 15 процентов и составит 150 тысяч рублей, уточняет пресс-служба."Региональный бюджет носит социальную направленность. Мы постоянно работаем над расширением категорий получателей соцвыплат и индексируем их тем, кто уже имеет такое право. В новых реалиях важно корректировать законодательную базу, поэтому сегодня в двух законах было решено отменить критерий нуждаемости", - приводит пресс-служба слова председателя Липецкого облсовета Дмитрия Аверова.Изменения коснулись и ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) областным льготникам: с 1 июня они увеличатся на 8%. Данные выплаты получают ветераны труда и военной службы, липчане, имеющие звание ветеран труда Липецкой области, а также труженики тыла, лица, пострадавшие от политических репрессий, и реабилитированные граждане.

https://ria.ru/20220623/remont-1797502462.html

https://ria.ru/20220622/rasselenie-1797281212.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, липецкий областной совет депутатов, природный газ