https://ria.ru/20220627/sotrudnichestvo-1798473020.html

Самарский губернатор обсудил с Лукашенко вопросы наращивания сотрудничества

Самарский губернатор обсудил с Лукашенко вопросы наращивания сотрудничества - РИА Новости, 27.06.2022

Самарский губернатор обсудил с Лукашенко вопросы наращивания сотрудничества

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили вопросы сотрудничества региона и республики, сообщает... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T15:52

2022-06-27T15:52

2022-06-27T15:52

россия

самарская область

самара

дмитрий азаров

александр лукашенко

белоруссия

автоваз

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САМАРА, 27 июн - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили вопросы сотрудничества региона и республики, сообщает пресс-служба облправительства."В понедельник, 27 июня, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в рамках рабочей поездки в Белоруссию и президент республики Александр Лукашенко обсудили вопросы наращивания социально-экономического партнерства регионов двух стран", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в настоящее время предприятия Белоруссии не только исполняют свои обязательства, но и значительно превышают объемы поставок запасных частей и комплектующих, лифтового оборудования, мебели, продуктов питания, лекарств и других товаров. Лукашенко заявил о готовности страны существенно нарастить объемы поставок самой современной автомобильной, сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники.Во время встречи Азаров подчеркнул, что Самарская область и Белоруссия планомерно расширяют экономическое сотрудничество. "Мы вышли на хороший темп прироста внешнеторгового оборота. Хорошая динамика была за первый квартал текущего года, но потом сказались сложности, которые возникли на "АвтоВАЗе". Мы взяли спецификацию с "АвтоВАЗа", крупнейшего производителя автомобилей в России, заблаговременно передали коллегам. Уверен, что найдем перспективы для сотрудничества, которые, с одной стороны, позволят выйти на ритмичную работу нашему автогиганту, с другой стороны, будут выгодным сотрудничеством для предприятий Белоруссии", - цитирует Азарова пресс-служба.Азаров отметил, что Самарскую область и Белоруссию связывают сотни тысяч человеческих судеб. "Нас связывает славная совместная история, крепкая, надежная дружба в настоящем и, уверен, светлое будущее. Мы вместе боролись за правду, независимость, за победу над злом. Мы воспитываем нашу молодежь на героических примерах. У нас огромное количество экономических, гуманитарных связей", - приводит слова Азарова пресс-служба.Подводя некоторые итоги встречи, Азаров отметил, что по вопросу развития сотрудничества Лукашенко дал указания очень внимательно отнестись к вопросу повышения степени локализации производимых на "АвтоВАЗе" автомобилей в Белоруссии и продукции республики в России.По информации пресс-службы, Белоруссия является стратегическим торгово-экономическим партнером Самарской области. В прошлом году прирост внешнеторгового оборота по сравнению с 2020 годом составил 31,7%. В регионе постоянно действует совместная рабочая группа по вопросам развития двустороннего сотрудничества между Белоруссией и Самарской областью.

https://ria.ru/20220627/vstrecha-1798470982.html

https://ria.ru/20220618/avtovaz-1796477252.html

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самарская область

самара

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, самарская область, самара, дмитрий азаров, александр лукашенко, белоруссия, автоваз