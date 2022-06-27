https://ria.ru/20220627/sotrudnichestvo-1798427181.html

Лидеры G7 расширят сотрудничество с Украиной

Лидеры G7 расширят сотрудничество с Украиной - РИА Новости, 27.06.2022

Лидеры G7 расширят сотрудничество с Украиной

Лидеры "Большой семерки" заявили, что готовы расширить сотрудничество с Украиной в сфере разведки, информационной и морской безопасности, говорится в совместном РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T14:02

2022-06-27T14:02

2022-06-27T14:41

g7

украина

санкции в отношении россии

в мире

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БЕРЛИН, 27 июн - РИА Новости. Лидеры "Большой семерки" заявили, что готовы расширить сотрудничество с Украиной в сфере разведки, информационной и морской безопасности, говорится в совместном заявлении G7 по поддержке Украины."Мы готовы к дальнейшему укреплению устойчивости Украины путем расширения нашего сотрудничества в обмене данными разведки и информацией, в информационной безопасности, а также в морской безопасности", - говорится в документе.Страны G7 намерены помогать Украине в кибербезопасности, энергобезопасности, в том числе в атомной энергетике.

https://ria.ru/20220623/ukraina-1797403769.html

украина

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g7, украина, санкции в отношении россии, в мире