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Импортеры российского зерна испытывают трудности из-за санкций - РИА Новости, 27.06.2022
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Импортеры российского зерна испытывают трудности из-за санкций
Импортеры российского зерна испытывают трудности из-за санкций - РИА Новости, 27.06.2022
Импортеры российского зерна испытывают трудности из-за санкций
Страны-импортеры российского зерна испытывают трудности, потому что финансовые операции с Россией стали сложными и многие судоходные компании бойкотируют... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T16:13
2022-06-27T16:13
экономика
цены на нефть
владимир путин
россия
украина
африка
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Страны-импортеры российского зерна испытывают трудности, потому что финансовые операции с Россией стали сложными и многие судоходные компании бойкотируют Россию, говорится в опубликованном в понедельник на сайте Федерального совета Швейцарии ежегодном отчёте спецслужб страны."Импорт зерна из России не попадает под западные санкции. Но импортеры испытывают трудности с покупкой российского зерна (из-за отключения ряда российских банков от платежной системы SWIFT – ред.), поскольку финансовые операции с российскими компаниями стали более сложными и многие судоходные компании бойкотируют Россию", - сказано в документе.Ведомство уточняет, что ряд стран из Африки, Ближнего Востока и Дальнего Востока зависят от импорта зерна из Украины и России до 90%.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения.При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
https://ria.ru/20220625/zerno-1798123321.html
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экономика, цены на нефть, владимир путин, россия, украина, африка, оон
16:13 27.06.2022
 
Импортеры российского зерна испытывают трудности из-за санкций

Швейцарские спецслужбы: импортеры российского зерна испытывают трудности из-за санкций

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗерно в цехе ОАО "Мелитопольский элеватор"
Зерно в цехе ОАО Мелитопольский элеватор - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Зерно в цехе ОАО "Мелитопольский элеватор". Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Страны-импортеры российского зерна испытывают трудности, потому что финансовые операции с Россией стали сложными и многие судоходные компании бойкотируют Россию, говорится в опубликованном в понедельник на сайте Федерального совета Швейцарии ежегодном отчёте спецслужб страны.
"Импорт зерна из России не попадает под западные санкции. Но импортеры испытывают трудности с покупкой российского зерна (из-за отключения ряда российских банков от платежной системы SWIFT – ред.), поскольку финансовые операции с российскими компаниями стали более сложными и многие судоходные компании бойкотируют Россию", - сказано в документе.
Уборка урожая зерновых в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
25 июня, 18:58
Путин пообещал поставить на мировые рынки более 50 миллионов тонн зерна
Ведомство уточняет, что ряд стран из Африки, Ближнего Востока и Дальнего Востока зависят от импорта зерна из Украины и России до 90%.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения.
При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
Отгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
25 июня, 22:20
Чавушоглу и Блинкен обсудили вывоз зерна из черноморских портов
 
ЭкономикаЦены на нефтьВладимир ПутинРоссияУкраинаАфрикаООН
 
 
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