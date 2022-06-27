https://ria.ru/20220627/shveytsariya-1798480597.html

Импортеры российского зерна испытывают трудности из-за санкций

Импортеры российского зерна испытывают трудности из-за санкций - РИА Новости, 27.06.2022

Импортеры российского зерна испытывают трудности из-за санкций

Страны-импортеры российского зерна испытывают трудности, потому что финансовые операции с Россией стали сложными и многие судоходные компании бойкотируют... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T16:13

2022-06-27T16:13

2022-06-27T16:13

экономика

цены на нефть

владимир путин

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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Страны-импортеры российского зерна испытывают трудности, потому что финансовые операции с Россией стали сложными и многие судоходные компании бойкотируют Россию, говорится в опубликованном в понедельник на сайте Федерального совета Швейцарии ежегодном отчёте спецслужб страны."Импорт зерна из России не попадает под западные санкции. Но импортеры испытывают трудности с покупкой российского зерна (из-за отключения ряда российских банков от платежной системы SWIFT – ред.), поскольку финансовые операции с российскими компаниями стали более сложными и многие судоходные компании бойкотируют Россию", - сказано в документе.Ведомство уточняет, что ряд стран из Африки, Ближнего Востока и Дальнего Востока зависят от импорта зерна из Украины и России до 90%.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения.При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

https://ria.ru/20220625/zerno-1798123321.html

https://ria.ru/20220625/zerno-1798149944.html

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экономика, цены на нефть, владимир путин, россия, украина, африка, оон