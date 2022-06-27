https://ria.ru/20220627/shvetsiya-1798553247.html

Швеция рассчитывает на успех диалога с Турцией до саммита НАТО в Мадриде

Швеция рассчитывает на успех диалога с Турцией до саммита НАТО в Мадриде - РИА Новости, 27.06.2022

Швеция рассчитывает на успех диалога с Турцией до саммита НАТО в Мадриде

Швеция рассчитывает достичь соглашения с Турцией по членству в НАТО до саммита альянса в Брюсселе, сказала шведский премьер-министр Магдалена Андерсон на... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T19:45

2022-06-27T19:45

2022-06-27T19:45

в мире

швеция

финляндия

турция

нато

рабочая партия курдистана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764292016_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_f24b3fb00616d54d28e300bc748a7f22.jpg

БРЮССЕЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Швеция рассчитывает достичь соглашения с Турцией по членству в НАТО до саммита альянса в Брюсселе, сказала шведский премьер-министр Магдалена Андерсон на пресс-конференции в Брюсселе по итогам переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом."Мы намерены достичь понимания с Турцией по поставленным вопросам совместно с Финляндией и НАТО … Сегодня представители Швеции, Финляндии и Турции провели встречу в Брюсселе. Этот диалог может принести успех в ближайшем будущем, надеюсь, что до саммита. Это даст возможность запустить процесс вступления в НАТО незамедлительно", - сказала Андерсон. По ее словам, большинство стран НАТО приветствовали решение Швеции и Финляндии присоединиться к альянсу. "Наша заявка получила широкую поддержку. Швеция и Финляндия соответствуют всем критериям", - сказала шведский премьер.Саммит НАТО пройдет с 28 по 30 июня в Мадриде. Во вторник лидеры Турции, Швеции и Финляндии проведут переговоры, чтобы попытаться урегулировать остающиеся претензии Анкары к Швеции и Финляндии.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

https://ria.ru/20220623/ukraina-1797403769.html

https://ria.ru/20220625/soyuzniki-1798014683.html

швеция

финляндия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, швеция, финляндия, турция, нато, рабочая партия курдистана