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Швеция рассчитывает на успех диалога с Турцией до саммита НАТО в Мадриде - РИА Новости, 27.06.2022
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Швеция рассчитывает на успех диалога с Турцией до саммита НАТО в Мадриде
Швеция рассчитывает на успех диалога с Турцией до саммита НАТО в Мадриде - РИА Новости, 27.06.2022
Швеция рассчитывает на успех диалога с Турцией до саммита НАТО в Мадриде
Швеция рассчитывает достичь соглашения с Турцией по членству в НАТО до саммита альянса в Брюсселе, сказала шведский премьер-министр Магдалена Андерсон на... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T19:45
2022-06-27T19:45
в мире
швеция
финляндия
турция
нато
рабочая партия курдистана
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БРЮССЕЛЬ, 27 июн - РИА Новости.&nbsp; Швеция рассчитывает достичь соглашения с Турцией по членству в НАТО до саммита альянса в Брюсселе, сказала шведский премьер-министр Магдалена Андерсон на пресс-конференции в Брюсселе по итогам переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом."Мы намерены достичь понимания с Турцией по поставленным вопросам совместно с Финляндией и НАТО … Сегодня представители Швеции, Финляндии и Турции провели встречу в Брюсселе. Этот диалог может принести успех в ближайшем будущем, надеюсь, что до саммита. Это даст возможность запустить процесс вступления в НАТО незамедлительно", - сказала Андерсон.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;По ее словам, большинство стран НАТО приветствовали решение Швеции и Финляндии присоединиться к альянсу. "Наша заявка получила широкую поддержку. Швеция и Финляндия соответствуют всем критериям", - сказала шведский премьер.Саммит НАТО пройдет с 28 по 30 июня в Мадриде. Во вторник лидеры Турции, Швеции и Финляндии проведут переговоры, чтобы попытаться урегулировать остающиеся претензии Анкары к Швеции и Финляндии.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
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в мире, швеция, финляндия, турция, нато, рабочая партия курдистана
19:45 27.06.2022
 
Швеция рассчитывает на успех диалога с Турцией до саммита НАТО в Мадриде

Премьер Швеции Андерссон рассчитывает на успех диалога с Турцией до саммита НАТО в Мадриде

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО
Военнослужащий с флагом НАТО - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 27 июн - РИА Новости.  Швеция рассчитывает достичь соглашения с Турцией по членству в НАТО до саммита альянса в Брюсселе, сказала шведский премьер-министр Магдалена Андерсон на пресс-конференции в Брюсселе по итогам переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
"Мы намерены достичь понимания с Турцией по поставленным вопросам совместно с Финляндией и НАТО … Сегодня представители Швеции, Финляндии и Турции провели встречу в Брюсселе. Этот диалог может принести успех в ближайшем будущем, надеюсь, что до саммита. Это даст возможность запустить процесс вступления в НАТО незамедлительно", - сказала Андерсон.       
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По ее словам, большинство стран НАТО приветствовали решение Швеции и Финляндии присоединиться к альянсу. "Наша заявка получила широкую поддержку. Швеция и Финляндия соответствуют всем критериям", - сказала шведский премьер.
Саммит НАТО пройдет с 28 по 30 июня в Мадриде. Во вторник лидеры Турции, Швеции и Финляндии проведут переговоры, чтобы попытаться урегулировать остающиеся претензии Анкары к Швеции и Финляндии.
Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
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