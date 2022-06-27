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Швеция надеется решить противоречия с Турцией по НАТО в ближайшее время
Швеция надеется решить противоречия с Турцией по НАТО в ближайшее время - РИА Новости, 27.06.2022
Швеция надеется решить противоречия с Турцией по НАТО в ближайшее время
Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон на фоне противоречий между Стокгольмом и Анкарой по вопросу вступления Швеции в НАТО заявила, что надеется на... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T19:38
2022-06-27T19:38
2022-06-27T19:38
в мире
йенс столтенберг
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон на фоне противоречий между Стокгольмом и Анкарой по вопросу вступления Швеции в НАТО заявила, что надеется на завершение разногласий между сторонами в ближайшем будущем.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана."Я очень надеюсь, что диалог может быть успешно завершен в ближайшем будущем... Швеция самым решительным образом осуждает терроризм. Мы безоговорочно привержены борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях", - заявила Андерссон на совместной с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции.В понедельник агентство Anadolu сообщило, что Анкара не воспринимает саммит НАТО в Мадриде, который пройдет 28-30 июня, в качестве отправной точки для вступления Швеции и Финляндии в альянс.Тем не менее Столтенберг заявил в понедельник, что лидеры Турции, Швеции и Финляндии проведут переговоры в Мадриде во вторник.
https://radiosputnik.ria.ru/20220627/finlyandiya-1798312390.html
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в мире, йенс столтенберг, швеция, турция, финляндия, нато, рабочая партия курдистана
Швеция надеется решить противоречия с Турцией по НАТО в ближайшее время
Премьер Швеции Андерссон надеется решить противоречия с Турцией по НАТО в ближайшее время