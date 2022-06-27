https://ria.ru/20220627/shvetsiya-1798551183.html

Швеция надеется решить противоречия с Турцией по НАТО в ближайшее время

Швеция надеется решить противоречия с Турцией по НАТО в ближайшее время - РИА Новости, 27.06.2022

Швеция надеется решить противоречия с Турцией по НАТО в ближайшее время

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон на фоне противоречий между Стокгольмом и Анкарой по вопросу вступления Швеции в НАТО заявила, что надеется на... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T19:38

2022-06-27T19:38

2022-06-27T19:38

в мире

йенс столтенберг

швеция

турция

финляндия

нато

рабочая партия курдистана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789176846_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ad1ef0a8415d9539f9eee19ffd319232.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон на фоне противоречий между Стокгольмом и Анкарой по вопросу вступления Швеции в НАТО заявила, что надеется на завершение разногласий между сторонами в ближайшем будущем.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана."Я очень надеюсь, что диалог может быть успешно завершен в ближайшем будущем... Швеция самым решительным образом осуждает терроризм. Мы безоговорочно привержены борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях", - заявила Андерссон на совместной с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции.В понедельник агентство Anadolu сообщило, что Анкара не воспринимает саммит НАТО в Мадриде, который пройдет 28-30 июня, в качестве отправной точки для вступления Швеции и Финляндии в альянс.Тем не менее Столтенберг заявил в понедельник, что лидеры Турции, Швеции и Финляндии проведут переговоры в Мадриде во вторник.

https://radiosputnik.ria.ru/20220627/finlyandiya-1798312390.html

https://ria.ru/20220627/nato-1798448177.html

швеция

турция

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, йенс столтенберг, швеция, турция, финляндия, нато, рабочая партия курдистана