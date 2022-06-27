https://ria.ru/20220627/shkoly-1798395155.html
Песков заявил о важности обеспечения безопасности луганских школьников
Песков заявил о важности обеспечения безопасности луганских школьников - РИА Новости, 27.06.2022
Песков заявил о важности обеспечения безопасности луганских школьников
Важная задача, которая должна быть реализована - обеспечить все условия для начала занятий в школах ЛНР 1 сентября, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T12:50
2022-06-27T12:50
2022-06-27T12:50
россия
луганская народная республика
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Важная задача, которая должна быть реализована - обеспечить все условия для начала занятий в школах ЛНР 1 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Первого сентября должны быть обеспечены все условия для детей, школьников, чтобы они могли начать занятия. Это очень важная задача, которая должна быть обеспечена", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, разделяет ли он оптимизм властей ЛНР о том, что 1 сентября в республике откроются все школы и детсады.
https://ria.ru/20220621/pedagogi-1797057612.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, дмитрий песков
Песков заявил о важности обеспечения безопасности луганских школьников
Песков: важно обеспечить все условия для начала занятий в школах ЛНР 1 сентября