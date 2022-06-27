https://ria.ru/20220627/shkoly-1798395155.html

Песков заявил о важности обеспечения безопасности луганских школьников

Песков заявил о важности обеспечения безопасности луганских школьников - РИА Новости, 27.06.2022

Песков заявил о важности обеспечения безопасности луганских школьников

Важная задача, которая должна быть реализована - обеспечить все условия для начала занятий в школах ЛНР 1 сентября, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T12:50

2022-06-27T12:50

2022-06-27T12:50

россия

луганская народная республика

дмитрий песков

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Важная задача, которая должна быть реализована - обеспечить все условия для начала занятий в школах ЛНР 1 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Первого сентября должны быть обеспечены все условия для детей, школьников, чтобы они могли начать занятия. Это очень важная задача, которая должна быть обеспечена", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, разделяет ли он оптимизм властей ЛНР о том, что 1 сентября в республике откроются все школы и детсады.

https://ria.ru/20220621/pedagogi-1797057612.html

россия

луганская народная республика

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, луганская народная республика, дмитрий песков