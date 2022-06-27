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Песков заявил о важности обеспечения безопасности луганских школьников - РИА Новости, 27.06.2022
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Песков заявил о важности обеспечения безопасности луганских школьников
Песков заявил о важности обеспечения безопасности луганских школьников - РИА Новости, 27.06.2022
Песков заявил о важности обеспечения безопасности луганских школьников
Важная задача, которая должна быть реализована - обеспечить все условия для начала занятий в школах ЛНР 1 сентября, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T12:50
2022-06-27T12:50
россия
луганская народная республика
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Важная задача, которая должна быть реализована - обеспечить все&nbsp; условия для начала занятий в школах ЛНР 1 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Первого сентября должны быть обеспечены все условия для детей, школьников, чтобы они могли начать занятия. Это очень важная задача, которая должна быть обеспечена", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, разделяет ли он оптимизм властей ЛНР о том, что 1 сентября в республике откроются все школы и детсады.
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россия
луганская народная республика
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россия, луганская народная республика, дмитрий песков
12:50 27.06.2022
 
Песков заявил о важности обеспечения безопасности луганских школьников

Песков: важно обеспечить все условия для начала занятий в школах ЛНР 1 сентября

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУченики одной из школ Луганска во время торжественной линейки, посвященной Дню знаний
Ученики одной из школ Луганска во время торжественной линейки, посвященной Дню знаний - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Ученики одной из школ Луганска во время торжественной линейки, посвященной Дню знаний. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Важная задача, которая должна быть реализована - обеспечить все  условия для начала занятий в школах ЛНР 1 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Первого сентября должны быть обеспечены все условия для детей, школьников, чтобы они могли начать занятия. Это очень важная задача, которая должна быть обеспечена", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, разделяет ли он оптимизм властей ЛНР о том, что 1 сентября в республике откроются все школы и детсады.
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21 июня, 15:32
Тысячи педагогов из ДНР и ЛНР прошли обучение по российским стандартам
 
РоссияЛуганская Народная РеспубликаДмитрий Песков
 
 
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