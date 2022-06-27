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Российские саперы разминировали более 3,5 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР
Российские саперы разминировали более 3,5 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 27.06.2022
Российские саперы разминировали более 3,5 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР
Российские военные и спасатели проверили в ходе разминирования почти 3,6 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР, заявил в понедельник на брифинге Руководитель... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T22:01
2022-06-27T22:01
2022-06-27T22:01
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российские военные и спасатели проверили в ходе разминирования почти 3,6 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР, заявил в понедельник на брифинге Руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено 3 582,64 га территории", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что также проверены 35 зданий, в том числе 13 социально значимых объектов, два моста и около 10 километров дорог. Обнаружено и обезврежено почти 37 тысяч взрывоопасных предметов.
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Российские саперы разминировали более 3,5 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР
Мизинцев: российские саперы разминировали почти 3,6 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР