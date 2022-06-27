https://ria.ru/20220627/sapery-1798575289.html

Российские саперы разминировали более 3,5 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР

Российские саперы разминировали более 3,5 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 27.06.2022

Российские саперы разминировали более 3,5 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР

Российские военные и спасатели проверили в ходе разминирования почти 3,6 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР, заявил в понедельник на брифинге Руководитель... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T22:01

2022-06-27T22:01

2022-06-27T22:01

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российские военные и спасатели проверили в ходе разминирования почти 3,6 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР, заявил в понедельник на брифинге Руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено 3 582,64 га территории", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что также проверены 35 зданий, в том числе 13 социально значимых объектов, два моста и около 10 километров дорог. Обнаружено и обезврежено почти 37 тысяч взрывоопасных предметов.

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)