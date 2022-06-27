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Advance: Запад потерпел поражение в борьбе с Россией - РИА Новости, 27.06.2022
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Advance: Запад потерпел поражение в борьбе с Россией
Advance: Запад потерпел поражение в борьбе с Россией - РИА Новости, 27.06.2022
Advance: Запад потерпел поражение в борьбе с Россией
План западных стран по уничтожению российской экономики с помощью санкций провалился и ударил по Европе бумерангом, пишет хорватское издание Advance. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T13:54
2022-06-27T14:07
европа
россия
сша
санкции в отношении россии
в мире
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. План западных стран по уничтожению российской экономики с помощью санкций провалился и ударил по Европе бумерангом, пишет хорватское издание Advance.Отмечается, что больше всех пострадали европейские страны, которые подчинили свою политику требованиям Вашингтона и "оказались под его колпаком"."Европейцы начинают судорожно подсчитывать убытки. Вместо того, чтобы попытаться как можно скорее закончить конфликт на Украине, они продолжают в ущерб себе реализовывать курс США", — подчеркнул автор статьи.При этом, по его мнению, рост цен на энергоносители позволил Москве зарабатывать даже больше, чем раньше.После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти. При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок инфляции, в частности на топливо и продукты питания.
https://ria.ru/20220627/putin-1798310879.html
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европа, россия, сша, санкции в отношении россии, в мире, признание днр и лнр в россии
13:54 27.06.2022 (обновлено: 14:07 27.06.2022)
 
Advance: Запад потерпел поражение в борьбе с Россией

Advance: США и Европа потерпели неудачу в попытках разрушить российскую экономику

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. План западных стран по уничтожению российской экономики с помощью санкций провалился и ударил по Европе бумерангом, пишет хорватское издание Advance.

"Почти все уже поняли, что ограничения, введенные Западом, не смогли привести к экономическому коллапсу в России", — говорится в публикации.

Отмечается, что больше всех пострадали европейские страны, которые подчинили свою политику требованиям Вашингтона и "оказались под его колпаком".
"Европейцы начинают судорожно подсчитывать убытки. Вместо того, чтобы попытаться как можно скорее закончить конфликт на Украине, они продолжают в ущерб себе реализовывать курс США", — подчеркнул автор статьи.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
09:14
В Германии заявили, что Путин готовит Западу новую ловушку
При этом, по его мнению, рост цен на энергоносители позволил Москве зарабатывать даже больше, чем раньше.

"Нетрудно было предположить, что Россия просто переориентируется на Китай, Индию, Южную Корею, Японию", — подытожил обозреватель.

После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти. При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок инфляции, в частности на топливо и продукты питания.
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