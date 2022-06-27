https://ria.ru/20220627/sanktsii-1798419699.html

Advance: Запад потерпел поражение в борьбе с Россией

Advance: Запад потерпел поражение в борьбе с Россией - РИА Новости, 27.06.2022

Advance: Запад потерпел поражение в борьбе с Россией

План западных стран по уничтожению российской экономики с помощью санкций провалился и ударил по Европе бумерангом, пишет хорватское издание Advance. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T13:54

2022-06-27T13:54

2022-06-27T14:07

европа

россия

сша

санкции в отношении россии

в мире

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793013862_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_2c7016ddfe9984b64fe3e6cb216e435c.jpg

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. План западных стран по уничтожению российской экономики с помощью санкций провалился и ударил по Европе бумерангом, пишет хорватское издание Advance.Отмечается, что больше всех пострадали европейские страны, которые подчинили свою политику требованиям Вашингтона и "оказались под его колпаком"."Европейцы начинают судорожно подсчитывать убытки. Вместо того, чтобы попытаться как можно скорее закончить конфликт на Украине, они продолжают в ущерб себе реализовывать курс США", — подчеркнул автор статьи.При этом, по его мнению, рост цен на энергоносители позволил Москве зарабатывать даже больше, чем раньше.После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти. При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок инфляции, в частности на топливо и продукты питания.

https://ria.ru/20220627/putin-1798310879.html

https://ria.ru/20220627/politika-1797619062.html

европа

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

европа, россия, сша, санкции в отношении россии, в мире, признание днр и лнр в россии