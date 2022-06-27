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В аэропорту Тамбова отремонтируют ВПП - РИА Новости, 27.06.2022
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Тамбовская область
https://ria.ru/20220627/remont-1798503859.html
В аэропорту Тамбова отремонтируют ВПП
В аэропорту Тамбова отремонтируют ВПП - РИА Новости, 27.06.2022
В аэропорту Тамбова отремонтируют ВПП
Ремонт взлетно-посадочной полосы тамбовского аэропорта планируется начать в июле и завершить осенью, сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T17:11
2022-06-27T17:11
тамбовская область
тамбовская область
максим егоров
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ТАМБОВ, 27 июн – РИА Новости. Ремонт взлетно-посадочной полосы тамбовского аэропорта планируется начать в июле и завершить осенью, сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.На проведение работ в областном бюджете выделены 584 миллиона рублей, еще около 90 миллионов рублей будут привлечены по линии Государственной корпорации по организации воздушного движения на установку нового светосигнального оборудованияВ рамках ремонта будут улучшены технические характеристики покрытия взлетно-посадочной полосы, что позволит в дальнейшем принимать воздушные суда более высокого класса и соответственно развивать маршрутную сеть через тамбовский аэропорт. Ввод в строй нового светосигнального оборудования даст возможность формирования более удобного расписания, выполнения авиарейсов в темное время суток и при неблагоприятных погодных условиях."Ремонт взлетно-посадочной полосы существенно не помешает работе воздушной гавани. Прекращать полёты на время работ не планируется. Принимать и отправлять рейсы будут в так называемом режиме "технологических окон", - отметили в пресс-службе."Транспортная доступность региона напрямую влияет на привлечение инвестиций, развитие экономического и туристического потенциала региона. Мы предлагаем воспользоваться нашим аэропортом жителям соседних областей ЦФО, которые по понятным причинам, пока не имеют авиасообщения с Москвой и другими городами России", - сказал врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров на встрече с молодыми предпринимателями.
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тамбовская область, максим егоров
17:11 27.06.2022
 

В аэропорту Тамбова отремонтируют ВПП

© Flickr / Darla HueskeВзлетно-посадочная полоса аэродрома
Взлетно-посадочная полоса аэродрома - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© Flickr / Darla Hueske
Взлетно-посадочная полоса аэродрома. Архивное фото
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ТАМБОВ, 27 июн – РИА Новости. Ремонт взлетно-посадочной полосы тамбовского аэропорта планируется начать в июле и завершить осенью, сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.
На проведение работ в областном бюджете выделены 584 миллиона рублей, еще около 90 миллионов рублей будут привлечены по линии Государственной корпорации по организации воздушного движения на установку нового светосигнального оборудования
В рамках ремонта будут улучшены технические характеристики покрытия взлетно-посадочной полосы, что позволит в дальнейшем принимать воздушные суда более высокого класса и соответственно развивать маршрутную сеть через тамбовский аэропорт. Ввод в строй нового светосигнального оборудования даст возможность формирования более удобного расписания, выполнения авиарейсов в темное время суток и при неблагоприятных погодных условиях.
"Ремонт взлетно-посадочной полосы существенно не помешает работе воздушной гавани. Прекращать полёты на время работ не планируется. Принимать и отправлять рейсы будут в так называемом режиме "технологических окон", - отметили в пресс-службе.
"Транспортная доступность региона напрямую влияет на привлечение инвестиций, развитие экономического и туристического потенциала региона. Мы предлагаем воспользоваться нашим аэропортом жителям соседних областей ЦФО, которые по понятным причинам, пока не имеют авиасообщения с Москвой и другими городами России", - сказал врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров на встрече с молодыми предпринимателями.
Работы по модернизации канализационного коллектора, расположенного вдоль Набережной реки Цна в Тамбове - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 12:56Тамбовская область
В центре Тамбова реконструируют канализационный коллектор
 
Тамбовская областьТамбовская областьМаксим Егоров
 
 
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