https://ria.ru/20220627/razgovor-1798459161.html

Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Таиланда

Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Таиланда - РИА Новости, 27.06.2022

Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Таиланда

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и вице-премьер, министр иностранных дел Королевства Таиланд Дон Праматвинай обсудили по телефону двустороннюю... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T15:21

2022-06-27T15:21

2022-06-27T15:21

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сергей лавров

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и вице-премьер, министр иностранных дел Королевства Таиланд Дон Праматвинай обсудили по телефону двустороннюю повестку, включая защиту прав и интересов россиян на территории Таиланда, сообщает МИД РФ."Стороны предметно обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая защиту прав и интересов российских граждан на территории Таиланда, а также региональную проблематику", - говорится в сообщении МИД.

https://ria.ru/20220519/konflikty-1789579456.html

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Екатерина Зайцева

в мире, россия, таиланд, сергей лавров