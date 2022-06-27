https://ria.ru/20220627/razgovor-1798459161.html
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Таиланда
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Таиланда - РИА Новости, 27.06.2022
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Таиланда
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и вице-премьер, министр иностранных дел Королевства Таиланд Дон Праматвинай обсудили по телефону двустороннюю... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T15:21
2022-06-27T15:21
2022-06-27T15:21
в мире
россия
таиланд
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793541816_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f9e45d2f1af9f978a6a45f20ed910464.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и вице-премьер, министр иностранных дел Королевства Таиланд Дон Праматвинай обсудили по телефону двустороннюю повестку, включая защиту прав и интересов россиян на территории Таиланда, сообщает МИД РФ."Стороны предметно обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая защиту прав и интересов российских граждан на территории Таиланда, а также региональную проблематику", - говорится в сообщении МИД.
https://ria.ru/20220519/konflikty-1789579456.html
россия
таиланд
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793541816_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_6fcae340cd133b9e8bb6bb9fa7f0b9d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, таиланд, сергей лавров
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Таиланда
Лавров и глава МИД Таиланда обсудили защиту прав россиян на территории королевства