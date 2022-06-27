https://ria.ru/20220627/psb-1798330946.html

Антон Дроздов: ПСБ активно работает с проектами устойчивого развития

Антон Дроздов: ПСБ активно работает с проектами устойчивого развития - РИА Новости, 27.06.2022

Антон Дроздов: ПСБ активно работает с проектами устойчивого развития

ПСБ активно работает с проектами устойчивого развития: в портфеле банка — финансирование строительства жилой и коммерческой недвижимости по "зеленым"... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T10:38

2022-06-27T10:38

2022-06-27T10:38

новости компаний - экономика

псб (банк псб)

экономика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794293206_0:276:3150:2048_1920x0_80_0_0_cb1ccb5705cce736e4de37842b5155a5.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. ПСБ активно работает с проектами устойчивого развития: в портфеле банка — финансирование строительства жилой и коммерческой недвижимости по "зеленым" стандартам, поддержка экологического транспорта, энергосбережения на производстве, экологического производства, выпуск "зеленых" облигаций, сообщил заместитель председателя ПСБ Антон Дроздов.Он принял участие в мероприятии "Стратегическое планирование в призме текущих экономических вызовов" в рамках деловой программы Чебоксарского экономического форума. "Происходят экономические преобразования, идет работа над созданием новых российских технологий и импортозамещающей продукции, экспорт и импорт переориентируются на азиатско-тихоокеанский регион. Правительство продолжает принимать решения по стимулированию "зеленой" экономики. В этих условиях проекты устойчивого развития - очень серьезный импульс для социально-экономического развития любого региона, они помогают оптимизировать издержки, поддержать ключевые секторы экономики, создавать экономику замкнутого цикла, эффективно использовать ресурсы", — отметил Дроздов, слова которого цитирует пресс-служба ПСБ.Он сообщил, что банк работает над крупным проектом в Чувашской Республике — ПСБ профинансировал сделку на рынке электроэнергетики региона в объеме 1,8 миллиарда рублей, что позволит реализовать такие масштабные "зелёные" проекты, как строительство энергоцентров, электрозаправочной инфраструктуры для Чувашской республики, а также цифровизировать энергетический комплекс за счёт интеллектуальных систем учета в электроэнергетике.

https://ria.ru/20220617/uslugi-1796209064.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, псб (банк псб), экономика, россия