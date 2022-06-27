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Антон Дроздов: ПСБ активно работает с проектами устойчивого развития - РИА Новости, 27.06.2022
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Антон Дроздов: ПСБ активно работает с проектами устойчивого развития
Антон Дроздов: ПСБ активно работает с проектами устойчивого развития - РИА Новости, 27.06.2022
Антон Дроздов: ПСБ активно работает с проектами устойчивого развития
ПСБ активно работает с проектами устойчивого развития: в портфеле банка — финансирование строительства жилой и коммерческой недвижимости по "зеленым"... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T10:38
2022-06-27T10:38
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псб (банк псб)
экономика
россия
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. ПСБ активно работает с проектами устойчивого развития: в портфеле банка — финансирование строительства жилой и коммерческой недвижимости по "зеленым" стандартам, поддержка экологического транспорта, энергосбережения на производстве, экологического производства, выпуск "зеленых" облигаций, сообщил заместитель председателя ПСБ Антон Дроздов.Он принял участие в мероприятии "Стратегическое планирование в призме текущих экономических вызовов" в рамках деловой программы Чебоксарского экономического форума. "Происходят экономические преобразования, идет работа над созданием новых российских технологий и импортозамещающей продукции, экспорт и импорт переориентируются на азиатско-тихоокеанский регион. Правительство продолжает принимать решения по стимулированию "зеленой" экономики. В этих условиях проекты устойчивого развития - очень серьезный импульс для социально-экономического развития любого региона, они помогают оптимизировать издержки, поддержать ключевые секторы экономики, создавать экономику замкнутого цикла, эффективно использовать ресурсы", — отметил Дроздов, слова которого цитирует пресс-служба ПСБ.Он сообщил, что банк работает над крупным проектом в Чувашской Республике — ПСБ профинансировал сделку на рынке электроэнергетики региона в объеме 1,8 миллиарда рублей, что позволит реализовать такие масштабные "зелёные" проекты, как строительство энергоцентров, электрозаправочной инфраструктуры для Чувашской республики, а также цифровизировать энергетический комплекс за счёт интеллектуальных систем учета в электроэнергетике.
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новости компаний - экономика, псб (банк псб), экономика, россия
10:38 27.06.2022
 

Антон Дроздов: ПСБ активно работает с проектами устойчивого развития

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛоготип ПАО "Промсвязьбанк"
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. ПСБ активно работает с проектами устойчивого развития: в портфеле банка — финансирование строительства жилой и коммерческой недвижимости по "зеленым" стандартам, поддержка экологического транспорта, энергосбережения на производстве, экологического производства, выпуск "зеленых" облигаций, сообщил заместитель председателя ПСБ Антон Дроздов.
Он принял участие в мероприятии "Стратегическое планирование в призме текущих экономических вызовов" в рамках деловой программы Чебоксарского экономического форума.
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"Происходят экономические преобразования, идет работа над созданием новых российских технологий и импортозамещающей продукции, экспорт и импорт переориентируются на азиатско-тихоокеанский регион. Правительство продолжает принимать решения по стимулированию "зеленой" экономики. В этих условиях проекты устойчивого развития - очень серьезный импульс для социально-экономического развития любого региона, они помогают оптимизировать издержки, поддержать ключевые секторы экономики, создавать экономику замкнутого цикла, эффективно использовать ресурсы", — отметил Дроздов, слова которого цитирует пресс-служба ПСБ.
Он сообщил, что банк работает над крупным проектом в Чувашской Республике — ПСБ профинансировал сделку на рынке электроэнергетики региона в объеме 1,8 миллиарда рублей, что позволит реализовать такие масштабные "зелёные" проекты, как строительство энергоцентров, электрозаправочной инфраструктуры для Чувашской республики, а также цифровизировать энергетический комплекс за счёт интеллектуальных систем учета в электроэнергетике.
 
Новости компаний - ЭкономикаПСБ (Банк ПСБ)ЭкономикаРоссия
 
 
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