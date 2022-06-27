https://ria.ru/20220627/proisshestvie-1798502508.html

Суд в Костроме первого июля огласит приговор обвиняемым в убийстве девочки

Суд в Костроме первого июля огласит приговор обвиняемым в убийстве девочки - РИА Новости, 27.06.2022

Суд в Костроме первого июля огласит приговор обвиняемым в убийстве девочки

Оглашение приговора фигурантам уголовного дела о похищении и убийстве пятилетней девочки в Костроме назначено на 1 июля, сообщает Костромской областной суд. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T17:08

2022-06-27T17:08

2022-06-27T17:08

происшествия

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кострома

костромской областной суд

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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Оглашение приговора фигурантам уголовного дела о похищении и убийстве пятилетней девочки в Костроме назначено на 1 июля, сообщает Костромской областной суд.В понедельник в Костромском областном суде прошли прения сторон, также суд заслушал последнее слово обвиняемых. В прениях прокуратура запросила пожизненное лишение свободы для обоих фигурантов."Заслушав последнее слово подсудимых, суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора. Оглашение вводной и резолютивной частей приговора состоится 1 июля 2022 года в 14.00 в открытом судебном заседании", - сообщает суд.Пятилетняя девочка 4 января вышла на улицу Северной Правды в Костроме и пропала. Позже силовики задержали двух подозреваемых, 45 и 24 лет, которые признались в убийстве ребенка - тело было обнаружено в комнате общежития. По данным прокуратуры, оба мужчины ранее судимы, причем один из них - за сексуальное насилие и порнографию. В зависимости от роли каждого они обвиняются в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и убийстве.По данным прокуратуры, мужчины вину в совершении инкриминируемых преступлений признали в полном объеме. Проведенные по делу экспертизы показали, что они осознавали свои действия и могли руководить ими.Также было возбуждено еще одно уголовное дело – о халатности должностных лиц городского отдела полиции №2, которые, по версии следствия, ненадлежащим образом осуществляли административный надзор, установленный по решению суда за освободившимся педофилом.

https://ria.ru/20220611/rebenok-1794818427.html

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происшествия, россия, кострома, костромской областной суд