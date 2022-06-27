https://ria.ru/20220627/proisshestvie-1798467142.html

В России хотят пресечь продвижение иностранных лекарств через врачей

В России хотят пресечь продвижение иностранных лекарств через врачей - РИА Новости, 27.06.2022

В России хотят пресечь продвижение иностранных лекарств через врачей

Росфинмониторинг и ФСБ работают над пресечением схем иностранных фармацевтических компаний, которые продают свои препараты через российских врачей, заявил глава РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T15:41

2022-06-27T15:41

2022-06-27T15:41

россия

владимир путин

европа

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Росфинмониторинг и ФСБ работают над пресечением схем иностранных фармацевтических компаний, которые продают свои препараты через российских врачей, заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным."Сейчас совместно с ФСБ работаем по такому направлению: иностранные фармацевтические компании, к сожалению, привлекли ряд руководителей медучреждений, медработников в 30 субъектах", - сообщил он.По словам Чиханчина, иностранные фармкомпании "проталкивали" свои лекарственные средства, платя за это довольно большие деньги. "Только по одной схеме, мы увидели, они на 500 миллионов передали", - добавил он."Они везде так делают. Они делают это и в Европе, и за океаном тоже. Это их стиль работы", - отреагировал президент РФ Владимир Путин.Глава Росфинмониторинга согласился с президентом РФ и заявил, что такие действия нужно пресекать. "Надо сейчас, особенно в этих условиях, когда санкционное (давление), появление лекарств, и когда нас вынуждают жить по этим правилам, надо пресекать. Мы сейчас с ФСБ разбираемся, постараемся", - заявил он.

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россия

европа

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россия, владимир путин, европа, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)