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В России хотят пресечь продвижение иностранных лекарств через врачей - РИА Новости, 27.06.2022
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В России хотят пресечь продвижение иностранных лекарств через врачей
В России хотят пресечь продвижение иностранных лекарств через врачей - РИА Новости, 27.06.2022
В России хотят пресечь продвижение иностранных лекарств через врачей
Росфинмониторинг и ФСБ работают над пресечением схем иностранных фармацевтических компаний, которые продают свои препараты через российских врачей, заявил глава РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T15:41
2022-06-27T15:41
россия
владимир путин
европа
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Росфинмониторинг и ФСБ работают над пресечением схем иностранных фармацевтических компаний, которые продают свои препараты через российских врачей, заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным."Сейчас совместно с ФСБ работаем по такому направлению: иностранные фармацевтические компании, к сожалению, привлекли ряд руководителей медучреждений, медработников в 30 субъектах", - сообщил он.По словам Чиханчина, иностранные фармкомпании "проталкивали" свои лекарственные средства, платя за это довольно большие деньги. "Только по одной схеме, мы увидели, они на 500 миллионов передали", - добавил он."Они везде так делают. Они делают это и в Европе, и за океаном тоже. Это их стиль работы", - отреагировал президент РФ Владимир Путин.Глава Росфинмониторинга согласился с президентом РФ и заявил, что такие действия нужно пресекать. "Надо сейчас, особенно в этих условиях, когда санкционное (давление), появление лекарств, и когда нас вынуждают жить по этим правилам, надо пресекать. Мы сейчас с ФСБ разбираемся, постараемся", - заявил он.
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россия, владимир путин, европа, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
15:41 27.06.2022
 
В России хотят пресечь продвижение иностранных лекарств через врачей

Росфинмониторинг и ФСБ работают над пресечением продаж иностранных лекарств через врачей

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкВрач в процедурном кабинете
Врач в процедурном кабинете - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Росфинмониторинг и ФСБ работают над пресечением схем иностранных фармацевтических компаний, которые продают свои препараты через российских врачей, заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Сейчас совместно с ФСБ работаем по такому направлению: иностранные фармацевтические компании, к сожалению, привлекли ряд руководителей медучреждений, медработников в 30 субъектах", - сообщил он.
По словам Чиханчина, иностранные фармкомпании "проталкивали" свои лекарственные средства, платя за это довольно большие деньги. "Только по одной схеме, мы увидели, они на 500 миллионов передали", - добавил он.
"Они везде так делают. Они делают это и в Европе, и за океаном тоже. Это их стиль работы", - отреагировал президент РФ Владимир Путин.
Глава Росфинмониторинга согласился с президентом РФ и заявил, что такие действия нужно пресекать. "Надо сейчас, особенно в этих условиях, когда санкционное (давление), появление лекарств, и когда нас вынуждают жить по этим правилам, надо пресекать. Мы сейчас с ФСБ разбираемся, постараемся", - заявил он.
Президент РФ Владимир Путин и директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин во время встречи - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
Вчера, 15:14
Чиханчин рассказал Путину о фирме, купившей яхту под видом теплицы
 
РоссияВладимир ПутинЕвропаФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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