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Полиция ищет водителя иномарки, пытавшегося задавить выпускников в Уфе - РИА Новости, 27.06.2022
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Полиция ищет водителя иномарки, пытавшегося задавить выпускников в Уфе
Полиция ищет водителя иномарки, пытавшегося задавить выпускников в Уфе - РИА Новости, 27.06.2022
Полиция ищет водителя иномарки, пытавшегося задавить выпускников в Уфе
Правоохранительные органы разыскивают водителя иномарки, который ночью пытался задавить гуляющих выпускников школы в Уфе и угрожал им пистолетом, сообщили РИА... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T10:40
2022-06-27T10:40
происшествия
россия
авто
уфа
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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УФА, 27 июн – РИА Новости. Правоохранительные органы разыскивают водителя иномарки, который ночью пытался задавить гуляющих выпускников школы в Уфе и угрожал им пистолетом, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.Ранее Telegram-каналы распространили видео, на котором белый автомобиль заезжает на площадку Дома профсоюзов в Уфе и резко едет к подросткам. Напуганные выпускники прячутся в кустах. Автомобиль делает круг и возвращается, пытаясь преследовать детей."Полиция ведет поиск водителя иномарки. По инциденту проводится проверка, по итогам будет принято процессуальное решение", - сообщили в полицейском главке.
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происшествия, россия, авто, уфа, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
10:40 27.06.2022
 
Полиция ищет водителя иномарки, пытавшегося задавить выпускников в Уфе

МВД Башкирии: полиция ищет водителя иномарки, пытавшегося задавить выпускников в Уфе

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 27 июн – РИА Новости. Правоохранительные органы разыскивают водителя иномарки, который ночью пытался задавить гуляющих выпускников школы в Уфе и угрожал им пистолетом, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.
Ранее Telegram-каналы распространили видео, на котором белый автомобиль заезжает на площадку Дома профсоюзов в Уфе и резко едет к подросткам. Напуганные выпускники прячутся в кустах. Автомобиль делает круг и возвращается, пытаясь преследовать детей.
"Полиция ведет поиск водителя иномарки. По инциденту проводится проверка, по итогам будет принято процессуальное решение", - сообщили в полицейском главке.
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