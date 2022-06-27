https://ria.ru/20220627/proisshestvie-1798332431.html

Полиция ищет водителя иномарки, пытавшегося задавить выпускников в Уфе

Полиция ищет водителя иномарки, пытавшегося задавить выпускников в Уфе - РИА Новости, 27.06.2022

Полиция ищет водителя иномарки, пытавшегося задавить выпускников в Уфе

Правоохранительные органы разыскивают водителя иномарки, который ночью пытался задавить гуляющих выпускников школы в Уфе и угрожал им пистолетом, сообщили РИА... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T10:40

2022-06-27T10:40

2022-06-27T10:40

происшествия

россия

авто

уфа

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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УФА, 27 июн – РИА Новости. Правоохранительные органы разыскивают водителя иномарки, который ночью пытался задавить гуляющих выпускников школы в Уфе и угрожал им пистолетом, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.Ранее Telegram-каналы распространили видео, на котором белый автомобиль заезжает на площадку Дома профсоюзов в Уфе и резко едет к подросткам. Напуганные выпускники прячутся в кустах. Автомобиль делает круг и возвращается, пытаясь преследовать детей."Полиция ведет поиск водителя иномарки. По инциденту проводится проверка, по итогам будет принято процессуальное решение", - сообщили в полицейском главке.

https://ria.ru/20220626/krym-1798281977.html

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происшествия, россия, авто, уфа, министерство внутренних дел рф (мвд россии)