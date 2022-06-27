Столтенберг пообещал значительно усилить защиту стран Балтии
Столтенберг объявил о новой стратегии НАТО, значительно усиливающей защиту стран Балтии
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены альянса на саммите в Мадриде согласуют новую стратегию, которая предполагает "значительное усиление" защиты стран Балтии от внешней угрозы.
"Наша главная обязанность заключается в том, чтобы предотвратить любое нападение на Эстонию или любого другого союзника... Вот почему на саммите мы примем масштабные и важные решения для дальнейшего усиления нашей коллективной обороны", - заявил Столтенберг в интервью Financial Times. Как отметил генсек, новый план радикально улучшит оборону альянса на востоке, сместив акцент со сдерживания любого возможного вторжения на полную защиту союзной территории.
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Этот план предполагает, что западные союзники по НАТО, такие как США, Великобритания и Франция, будут обеспечивать готовность своих войск, кораблей и боевых самолетов к быстрому развертыванию на определенных территориях на восточном фланге альянса. Отмечается, что такая стратегия позволит военному командованию альянса постоянно быть в курсе того, какие именно силы находятся в состоянии готовности и как быстро они могут вступить в бой.
Как пишет газета, действующая оборонительная доктрина НАТО в странах Балтии включает около 8 тысяч иностранных военнослужащих для сдерживания любого возможного вторжения и действия в качестве "ловушки" в случае нападения. Чиновники НАТО согласны с тем, что такой подход сейчас "неприемлем" на фоне ситуации на Украине.