02:51 27.06.2022 (обновлено: 09:04 27.06.2022)
В России за сутки потушили 33 природных пожара
В России за сутки потушили 33 природных пожара на площади 33 527 гектаров
© РИА Новости / Пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны / Перейти в фотобанкСотрудник "Авиалесоохраны" проводит противопожарные мероприятия для препятствия распространению лесных пожаров
Сотрудник "Авиалесоохраны" проводит противопожарные мероприятия для препятствия распространению лесных пожаров. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Лесопожарные службы за сутки потушили более трех десятков природных пожаров на территории России, сообщает Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 26.06.2022 года в России ликвидировано 33 лесных пожара на площади 33 527 гектаров", — говорится в сообщении.
К полуночи 27 июня в России действовало 80 лесных пожаров на площади 87 091 гектара. Самая острая обстановка в Республике Саха (Якутия) — там действует 24 пожара на площади 54 957 гектаров.
В одном муниципальном округе Иркутской области, в одном муниципальном округе Республики Саха, в двух муниципальных округах Чукотского АО, в одном муниципальном округе Алтайского края действует режим ЧС.
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