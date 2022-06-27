https://ria.ru/20220627/pozhar-1798288726.html

В России за сутки потушили 33 природных пожара

В России за сутки потушили 33 природных пожара - РИА Новости, 27.06.2022

В России за сутки потушили 33 природных пожара

Лесопожарные службы за сутки потушили более трех десятков природных пожаров на территории России, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T02:51

2022-06-27T02:51

2022-06-27T09:04

происшествия

россия

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Лесопожарные службы за сутки потушили более трех десятков природных пожаров на территории России, сообщает Авиалесоохрана.К полуночи 27 июня в России действовало 80 лесных пожаров на площади 87 091 гектара. Самая острая обстановка в Республике Саха (Якутия) — там действует 24 пожара на площади 54 957 гектаров.В одном муниципальном округе Иркутской области, в одном муниципальном округе Республики Саха, в двух муниципальных округах Чукотского АО, в одном муниципальном округе Алтайского края действует режим ЧС.

https://ria.ru/20220616/pozhar-1795789319.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, россия