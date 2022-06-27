https://ria.ru/20220627/pozdravlenie-1798295845.html

Бурков поздравил омичей с Днем молодежи на "муZыкальном марафоне"

Бурков поздравил омичей с Днем молодежи на "муZыкальном марафоне" - РИА Новости, 27.06.2022

Бурков поздравил омичей с Днем молодежи на "муZыкальном марафоне"

"МуZыкальный марафон", посвященный Дню молодежи, впервые собрал на Соборной площади в Омске более 70 тысяч человек, собравшихся поздравил с праздником... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T06:56

2022-06-27T06:56

2022-06-27T10:41

общество

омская область

музыка

россия

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ОМСК, 27 июн – РИА Новости. "МуZыкальный марафон", посвященный Дню молодежи, впервые собрал на Соборной площади в Омске более 70 тысяч человек, собравшихся поздравил с праздником губернатор Омской области Александр Бурков, сообщает в понедельник правительство региона.Глава Омской области обратился к участникам "муZыкального марафона" и поздравил молодежь региона по видеосвязи."Молодость – это не количество прожитых лет, а состояние души и способность открывать для себя мир, и делать это можно и в 17 лет, и в 70. Я хочу пожелать вам всем неиссякаемой энергии, чтобы с ее помощью вы могли строить вокруг себя интересную жизнь. Не останавливайтесь на месте, двигайтесь только вперед! Пусть вам все удается, и удача всегда будет с вами", - сказал Бурков.До хедлайнеров перед гостями шоу выступили омские коллективы: Dj Svat, джаз-бэнд Perfomance, cover-проект D.U.D.E.S., дуэт Gercek и Мэлли, московский кибер-квартет BROKEN DRONEZ. Были и джаз, и рок, и рэп, и даже кибер-фолк. Гости праздника участвовали в конкурсах и интерактивах, создавали музыкальные арт-объекты, делали памятные фото и угадывали известные композиции.

https://ria.ru/20220627/prazdnik-1797770737.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, музыка, россия