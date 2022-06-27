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Бурков поздравил омичей с Днем молодежи на "муZыкальном марафоне" - РИА Новости, 27.06.2022
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Омская область
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Бурков поздравил омичей с Днем молодежи на "муZыкальном марафоне"
Бурков поздравил омичей с Днем молодежи на "муZыкальном марафоне" - РИА Новости, 27.06.2022
Бурков поздравил омичей с Днем молодежи на "муZыкальном марафоне"
"МуZыкальный марафон", посвященный Дню молодежи, впервые собрал на Соборной площади в Омске более 70 тысяч человек, собравшихся поздравил с праздником... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T06:56
2022-06-27T10:41
общество
омская область
музыка
россия
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ОМСК, 27 июн – РИА Новости. "МуZыкальный марафон", посвященный Дню молодежи, впервые собрал на Соборной площади в Омске более 70 тысяч человек, собравшихся поздравил с праздником губернатор Омской области Александр Бурков, сообщает в понедельник правительство региона.Глава Омской области обратился к участникам "муZыкального марафона" и поздравил молодежь региона по видеосвязи."Молодость – это не количество прожитых лет, а состояние души и способность открывать для себя мир, и делать это можно и в 17 лет, и в 70. Я хочу пожелать вам всем неиссякаемой энергии, чтобы с ее помощью вы могли строить вокруг себя интересную жизнь. Не останавливайтесь на месте, двигайтесь только вперед! Пусть вам все удается, и удача всегда будет с вами", - сказал Бурков.До хедлайнеров перед гостями шоу выступили омские коллективы: Dj Svat, джаз-бэнд Perfomance, cover-проект D.U.D.E.S., дуэт Gercek и Мэлли, московский кибер-квартет BROKEN DRONEZ. Были и джаз, и рок, и рэп, и даже кибер-фолк. Гости праздника участвовали в конкурсах и интерактивах, создавали музыкальные арт-объекты, делали памятные фото и угадывали известные композиции.
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общество, музыка, россия
06:56 27.06.2022 (обновлено: 10:41 27.06.2022)
 
Бурков поздравил омичей с Днем молодежи на "муZыкальном марафоне"

Губернатор Бурков поздравил омичей с Днем молодежи на "муZыкальном марафоне"

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГубернатор Омской области Александр Бурков
Губернатор Омской области Александр Бурков - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Губернатор Омской области Александр Бурков. Архивное фото
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ОМСК, 27 июн – РИА Новости. "МуZыкальный марафон", посвященный Дню молодежи, впервые собрал на Соборной площади в Омске более 70 тысяч человек, собравшихся поздравил с праздником губернатор Омской области Александр Бурков, сообщает в понедельник правительство региона.
"Самое масштабное событие из мероприятий, приуроченных ко Дню молодежи, состоялось накануне на Соборной площади. 300 квадратных метров плазменных экранов, 80 киловатт звука, более сотни лазеров и световых установок, гигантский, 28-метровый экран, известные КВНщики и актеры "Студии "Союз" Айдар Гараев и Виктор Щетков в роли ведущих, самые любимые у тинейджеров Люся Чеботина и группа DABRO, а также 70 тысяч 600 омичей – так феерично День молодежи в Омске отмечали впервые", - говорится в сообщении.
Глава Омской области обратился к участникам "муZыкального марафона" и поздравил молодежь региона по видеосвязи.
"Молодость – это не количество прожитых лет, а состояние души и способность открывать для себя мир, и делать это можно и в 17 лет, и в 70. Я хочу пожелать вам всем неиссякаемой энергии, чтобы с ее помощью вы могли строить вокруг себя интересную жизнь. Не останавливайтесь на месте, двигайтесь только вперед! Пусть вам все удается, и удача всегда будет с вами", - сказал Бурков.
До хедлайнеров перед гостями шоу выступили омские коллективы: Dj Svat, джаз-бэнд Perfomance, cover-проект D.U.D.E.S., дуэт Gercek и Мэлли, московский кибер-квартет BROKEN DRONEZ. Были и джаз, и рок, и рэп, и даже кибер-фолк. Гости праздника участвовали в конкурсах и интерактивах, создавали музыкальные арт-объекты, делали памятные фото и угадывали известные композиции.
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