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Байден объявил о повышении пошлин на часть российских товаров - РИА Новости, 27.06.2022
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Байден объявил о повышении пошлин на часть российских товаров
Байден объявил о повышении пошлин на часть российских товаров - РИА Новости, 27.06.2022
Байден объявил о повышении пошлин на часть российских товаров
Президент Джо Байден объявил о повышении ввозных пошлин на некоторые импортируемые из России товары, такая мера отвечает внешнеполитическим интересам США. Об... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T18:44
2022-06-27T20:46
экономика
россия
сша
джо байден
санкции
санкции в отношении россии
в мире
пошлины
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ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. Президент Джо Байден объявил о повышении ввозных пошлин на некоторые импортируемые из России товары, такая мера отвечает внешнеполитическим интересам США. Об этом говорится в прокламации на сайте Белого дома."Я пришел к заключению, что повышение &lt;...&gt; ставок пошлин до 35 процентов ad valorem (сообразно цене) на некоторые другие продукты Российской Федерации, импорт которых не был запрещен", — заявил он.Ранее в понедельник администрация Байдена сообщила о планах увеличить пошлины на 570 групп российских товаров стоимостью 2,3 миллиарда долларов, чтобы "повысить расходы Москвы, минимизируя при этом затраты американских потребителей".На прошлой неделе Вашингтон уже ввел антидемпинговые пошлины на российские азотные удобрения, оправдав это "поставками Москвой аммиачной селитры по заниженным ценам".Соединенные Штаты последовательно вводят ограничительные меры против России и подталкивают к этому европейские страны после начала спецоперации по освобождению Донбасса. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок цен на топливо и продукты питания.В Кремле действия Запада назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220626/izmatyvanie-1798164588.html
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экономика, россия, сша, джо байден, санкции, санкции в отношении россии, в мире, пошлины, импорт
18:44 27.06.2022 (обновлено: 20:46 27.06.2022)
 
Байден объявил о повышении пошлин на часть российских товаров

Президент Байден объявил о повышении пошлин до 35 процентов на некоторые товары из России

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. Президент Джо Байден объявил о повышении ввозных пошлин на некоторые импортируемые из России товары, такая мера отвечает внешнеполитическим интересам США. Об этом говорится в прокламации на сайте Белого дома.
"Я пришел к заключению, что повышение <...> ставок пошлин до 35 процентов ad valorem (сообразно цене) на некоторые другие продукты Российской Федерации, импорт которых не был запрещен", — заявил он.
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Пушков назвал цель санкций против России
Ранее в понедельник администрация Байдена сообщила о планах увеличить пошлины на 570 групп российских товаров стоимостью 2,3 миллиарда долларов, чтобы "повысить расходы Москвы, минимизируя при этом затраты американских потребителей".
На прошлой неделе Вашингтон уже ввел антидемпинговые пошлины на российские азотные удобрения, оправдав это "поставками Москвой аммиачной селитры по заниженным ценам".
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Соединенные Штаты последовательно вводят ограничительные меры против России и подталкивают к этому европейские страны после начала спецоперации по освобождению Донбасса. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.
При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок цен на топливо и продукты питания.
В Кремле действия Запада назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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ЭкономикаРоссияСШАДжо БайденСанкцииСанкции в отношении РоссииВ миреПошлиныИмпорт
 
 
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