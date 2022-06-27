https://ria.ru/20220627/porty-1798532348.html

Украинские порты на Дунае работают на грани коллапса

Украинские порты на Дунае работают на грани коллапса - РИА Новости, 27.06.2022

Украинские порты на Дунае работают на грани коллапса

Украинские порты на Дунае - Рени, Измаил и Усть-Дунайск - работают на грани коллапса, спасти положение могут новые перегрузочные комплексы, заявил замглавы... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T18:45

2022-06-27T18:45

2022-06-27T18:45

дунай (река)

украина

молдавия

евросоюз

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Украинские порты на Дунае - Рени, Измаил и Усть-Дунайск - работают на грани коллапса, спасти положение могут новые перегрузочные комплексы, заявил замглавы администрации морских портов по взаимодействию с органами власти Украины (АМПУ) Дмитрий Баринов в понедельник.Представитель АМПУ сообщил, что сейчас из всех 18 портов Украины работают только три порта дунайского направления, суммарно ими было обработано в мае почти 1,3 миллиона тонн грузов, что крайне мало. Так до конца февраля, по его словам, все украинские порты ежемесячно отгружали около 5 миллиона тонн агропродукции."То есть нынешний грузооборот – это меньше, чем треть того, что отгружалось до военных действий, что невозможно сравнивать", - сказал он.Ранее главы министерств инфраструктуры Молдавии и Украины Андрей Спыну и Александр Курбанов подписали меморандум о взаимопонимании, согласно этому документу, Кишинев сможет экспортировать/импортировать товары через порт Измаил, расположенный на Дунае, сократив задержки в порту Рени. В то же время через этот участок железнодорожной линии Украина сможет экспортировать товары в Молдавию и в страны ЕС.

https://ria.ru/20220521/pomosch-1789866406.html

дунай (река)

украина

молдавия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

дунай (река), украина, молдавия, евросоюз