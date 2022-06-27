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Украинские порты на Дунае работают на грани коллапса - РИА Новости, 27.06.2022
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Украинские порты на Дунае работают на грани коллапса
Украинские порты на Дунае работают на грани коллапса - РИА Новости, 27.06.2022
Украинские порты на Дунае работают на грани коллапса
Украинские порты на Дунае - Рени, Измаил и Усть-Дунайск - работают на грани коллапса, спасти положение могут новые перегрузочные комплексы, заявил замглавы... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T18:45
2022-06-27T18:45
дунай (река)
украина
молдавия
евросоюз
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Украинские порты на Дунае - Рени, Измаил и Усть-Дунайск - работают на грани коллапса, спасти положение могут новые перегрузочные комплексы, заявил замглавы администрации морских портов по взаимодействию с органами власти Украины (АМПУ) Дмитрий Баринов в понедельник.Представитель АМПУ сообщил, что сейчас из всех 18 портов Украины работают только три порта дунайского направления, суммарно ими было обработано в мае почти 1,3 миллиона тонн грузов, что крайне мало. Так до конца февраля, по его словам, все украинские порты ежемесячно отгружали около 5 миллиона тонн агропродукции."То есть нынешний грузооборот – это меньше, чем треть того, что отгружалось до военных действий, что невозможно сравнивать", - сказал он.Ранее главы министерств инфраструктуры Молдавии и Украины Андрей Спыну и Александр Курбанов подписали меморандум о взаимопонимании, согласно этому документу, Кишинев сможет экспортировать/импортировать товары через порт Измаил, расположенный на Дунае, сократив задержки в порту Рени. В то же время через этот участок железнодорожной линии Украина сможет экспортировать товары в Молдавию и в страны ЕС.
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дунай (река), украина, молдавия, евросоюз
18:45 27.06.2022
 
Украинские порты на Дунае работают на грани коллапса

Замглавы АМПУ Баринов: украинские порты на Дунае работают на грани коллапса

© РИА Новости / Денис Петров / Перейти в фотобанкКорабли береговой охраны Украины в Одесском порту
Корабли береговой охраны Украины в Одесском порту - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Денис Петров
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Корабли береговой охраны Украины в Одесском порту. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Украинские порты на Дунае - Рени, Измаил и Усть-Дунайск - работают на грани коллапса, спасти положение могут новые перегрузочные комплексы, заявил замглавы администрации морских портов по взаимодействию с органами власти Украины (АМПУ) Дмитрий Баринов в понедельник.
"В настоящее время Рени, Измаил и Усть-Дунайск работают фактически на грани. И увеличить грузооборот портов можно только за счет среднесрочных и долгосрочных решений, в частности, строительства новых перегрузочных комплексов", - приводит слова Баринова издание "Укринформ".
Представитель АМПУ сообщил, что сейчас из всех 18 портов Украины работают только три порта дунайского направления, суммарно ими было обработано в мае почти 1,3 миллиона тонн грузов, что крайне мало. Так до конца февраля, по его словам, все украинские порты ежемесячно отгружали около 5 миллиона тонн агропродукции.
"То есть нынешний грузооборот – это меньше, чем треть того, что отгружалось до военных действий, что невозможно сравнивать", - сказал он.
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Ранее главы министерств инфраструктуры Молдавии и Украины Андрей Спыну и Александр Курбанов подписали меморандум о взаимопонимании, согласно этому документу, Кишинев сможет экспортировать/импортировать товары через порт Измаил, расположенный на Дунае, сократив задержки в порту Рени. В то же время через этот участок железнодорожной линии Украина сможет экспортировать товары в Молдавию и в страны ЕС.
 
Дунай (река)УкраинаМолдавияЕвросоюз
 
 
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