Украинские порты на Дунае работают на грани коллапса
Замглавы АМПУ Баринов: украинские порты на Дунае работают на грани коллапса
Корабли береговой охраны Украины в Одесском порту. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Украинские порты на Дунае - Рени, Измаил и Усть-Дунайск - работают на грани коллапса, спасти положение могут новые перегрузочные комплексы, заявил замглавы администрации морских портов по взаимодействию с органами власти Украины (АМПУ) Дмитрий Баринов в понедельник.
"В настоящее время Рени, Измаил и Усть-Дунайск работают фактически на грани. И увеличить грузооборот портов можно только за счет среднесрочных и долгосрочных решений, в частности, строительства новых перегрузочных комплексов", - приводит слова Баринова издание "Укринформ".
Представитель АМПУ сообщил, что сейчас из всех 18 портов Украины работают только три порта дунайского направления, суммарно ими было обработано в мае почти 1,3 миллиона тонн грузов, что крайне мало. Так до конца февраля, по его словам, все украинские порты ежемесячно отгружали около 5 миллиона тонн агропродукции.
"То есть нынешний грузооборот – это меньше, чем треть того, что отгружалось до военных действий, что невозможно сравнивать", - сказал он.
Ранее главы министерств инфраструктуры Молдавии и Украины Андрей Спыну и Александр Курбанов подписали меморандум о взаимопонимании, согласно этому документу, Кишинев сможет экспортировать/импортировать товары через порт Измаил, расположенный на Дунае, сократив задержки в порту Рени. В то же время через этот участок железнодорожной линии Украина сможет экспортировать товары в Молдавию и в страны ЕС.