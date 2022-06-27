https://ria.ru/20220627/pooschrenie-1798390167.html

Воробьев поручил поощрить педагогов, подготовивших стобалльников на ЕГЭ

Воробьев поручил поощрить педагогов, подготовивших стобалльников на ЕГЭ - РИА Новости, 27.06.2022

Воробьев поручил поощрить педагогов, подготовивших стобалльников на ЕГЭ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил поощрить преподавателей общеобразовательных учреждений, подготовивших учеников, набравших 100 баллов на... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T12:38

2022-06-27T12:38

2022-06-27T12:38

новости подмосковья

общество

образование

образование - общество

единый государственный экзамен (егэ)

андрей воробьев

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КРАСНОГОРСК, 27 июн – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил поощрить преподавателей общеобразовательных учреждений, подготовивших учеников, набравших 100 баллов на Едином государственном экзамене."Учитывая высокие показатели на экзаменах, у нас традиционно выплачиваются гранты учителям, которые подготовили стобалльников. Поэтому первое распоряжение – это подготовить соответствующие распоряжения и довести средства до тех, кто готовит наших лидеров", - сказал Воробьев на заседании правительства региона в понедельник.В прошлом году премии в 150 тысяч рублей за подготовку учеников, набравших 100 баллов на ЕГЭ, получили 96 педагогов.

https://ria.ru/20210916/ege-1750375439.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, образование, образование - общество, единый государственный экзамен (егэ), андрей воробьев