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Воробьев поручил поощрить педагогов, подготовивших стобалльников на ЕГЭ - РИА Новости, 27.06.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220627/pooschrenie-1798390167.html
Воробьев поручил поощрить педагогов, подготовивших стобалльников на ЕГЭ
Воробьев поручил поощрить педагогов, подготовивших стобалльников на ЕГЭ - РИА Новости, 27.06.2022
Воробьев поручил поощрить педагогов, подготовивших стобалльников на ЕГЭ
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил поощрить преподавателей общеобразовательных учреждений, подготовивших учеников, набравших 100 баллов на... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T12:38
2022-06-27T12:38
новости подмосковья
общество
образование
образование - общество
единый государственный экзамен (егэ)
андрей воробьев
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КРАСНОГОРСК, 27 июн – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил поощрить преподавателей общеобразовательных учреждений, подготовивших учеников, набравших 100 баллов на Едином государственном экзамене."Учитывая высокие показатели на экзаменах, у нас традиционно выплачиваются гранты учителям, которые подготовили стобалльников. Поэтому первое распоряжение – это подготовить соответствующие распоряжения и довести средства до тех, кто готовит наших лидеров", - сказал Воробьев на заседании правительства региона в понедельник.В прошлом году премии в 150 тысяч рублей за подготовку учеников, набравших 100 баллов на ЕГЭ, получили 96 педагогов.
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общество, образование, образование - общество, единый государственный экзамен (егэ), андрей воробьев
12:38 27.06.2022
 

Воробьев поручил поощрить педагогов, подготовивших стобалльников на ЕГЭ

© Фото : Пресс-служба правительства Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© Фото : Пресс-служба правительства Московской области
Читать ria.ru в
КРАСНОГОРСК, 27 июн – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил поощрить преподавателей общеобразовательных учреждений, подготовивших учеников, набравших 100 баллов на Едином государственном экзамене.
"Учитывая высокие показатели на экзаменах, у нас традиционно выплачиваются гранты учителям, которые подготовили стобалльников. Поэтому первое распоряжение – это подготовить соответствующие распоряжения и довести средства до тех, кто готовит наших лидеров", - сказал Воробьев на заседании правительства региона в понедельник.
В прошлом году премии в 150 тысяч рублей за подготовку учеников, набравших 100 баллов на ЕГЭ, получили 96 педагогов.
Ученики перед началом единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
16 сентября 2021, 17:12Новости Подмосковья
Мультистобалльники ЕГЭ в Подмосковье получили по 100 тысяч рублей
 
Новости ПодмосковьяОбществоОбразованиеОбразование - ОбществоЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Андрей Воробьев
 
 
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