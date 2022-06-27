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Воробьев поручил поощрить педагогов, подготовивших стобалльников на ЕГЭ
Воробьев поручил поощрить педагогов, подготовивших стобалльников на ЕГЭ - РИА Новости, 27.06.2022
Воробьев поручил поощрить педагогов, подготовивших стобалльников на ЕГЭ
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил поощрить преподавателей общеобразовательных учреждений, подготовивших учеников, набравших 100 баллов на... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T12:38
2022-06-27T12:38
2022-06-27T12:38
новости подмосковья
общество
образование
образование - общество
единый государственный экзамен (егэ)
андрей воробьев
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КРАСНОГОРСК, 27 июн – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил поощрить преподавателей общеобразовательных учреждений, подготовивших учеников, набравших 100 баллов на Едином государственном экзамене."Учитывая высокие показатели на экзаменах, у нас традиционно выплачиваются гранты учителям, которые подготовили стобалльников. Поэтому первое распоряжение – это подготовить соответствующие распоряжения и довести средства до тех, кто готовит наших лидеров", - сказал Воробьев на заседании правительства региона в понедельник.В прошлом году премии в 150 тысяч рублей за подготовку учеников, набравших 100 баллов на ЕГЭ, получили 96 педагогов.
https://ria.ru/20210916/ege-1750375439.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, образование, образование - общество, единый государственный экзамен (егэ), андрей воробьев