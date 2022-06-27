https://ria.ru/20220627/peregovory-1798500457.html

Путин поговорит по телефону с президентом Бразилии Болсонару

Путин поговорит по телефону с президентом Бразилии Болсонару - РИА Новости, 27.06.2022

Путин поговорит по телефону с президентом Бразилии Болсонару

Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет телефонный разговор с президентом Бразилии Жаиром Болсонару, лидеры планируют обменяться мнениями по итогам... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T17:02

2022-06-27T17:02

2022-06-27T17:17

бразилия

брикс

в мире

россия

владимир путин

юрий ушаков

жаир болсонару

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет телефонный разговор с президентом Бразилии Жаиром Болсонару, лидеры планируют обменяться мнениями по итогам прошедшего саммита БРИКС, обсудить вопросы продовольственной безопасности и международную ситуацию, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков."Буквально через два часа состоится телефонный разговор нашего президента с президентом Бразилии Болсонару, они проведут обмен мнениями в контексте состоявшегося на той неделе саммита БРИКС", - сказал журналистам Ушаков.Он отметил, что в ходе саммита лидеры договорились обсудить международные дела и вопросы обеспечения продовольственной безопаности.

https://ria.ru/20220624/argentina-1797934776.html

бразилия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

бразилия, брикс, в мире, россия, владимир путин, юрий ушаков, жаир болсонару