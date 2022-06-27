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Путин поговорит по телефону с президентом Бразилии Болсонару - РИА Новости, 27.06.2022
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Путин поговорит по телефону с президентом Бразилии Болсонару
Путин поговорит по телефону с президентом Бразилии Болсонару - РИА Новости, 27.06.2022
Путин поговорит по телефону с президентом Бразилии Болсонару
Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет телефонный разговор с президентом Бразилии Жаиром Болсонару, лидеры планируют обменяться мнениями по итогам... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T17:02
2022-06-27T17:17
бразилия
брикс
в мире
россия
владимир путин
юрий ушаков
жаир болсонару
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет телефонный разговор с президентом Бразилии Жаиром Болсонару, лидеры планируют обменяться мнениями по итогам прошедшего саммита БРИКС, обсудить вопросы продовольственной безопасности и международную ситуацию, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков."Буквально через два часа состоится телефонный разговор нашего президента с президентом Бразилии Болсонару, они проведут обмен мнениями в контексте состоявшегося на той неделе саммита БРИКС", - сказал журналистам Ушаков.Он отметил, что в ходе саммита лидеры договорились обсудить международные дела и вопросы обеспечения продовольственной безопаности.
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бразилия, брикс, в мире, россия, владимир путин, юрий ушаков, жаир болсонару
17:02 27.06.2022 (обновлено: 17:17 27.06.2022)
 
Путин поговорит по телефону с президентом Бразилии Болсонару

Помощник Путина Ушаков анонсировал его разговор с президентом Бразилии Болсонару

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет телефонный разговор с президентом Бразилии Жаиром Болсонару, лидеры планируют обменяться мнениями по итогам прошедшего саммита БРИКС, обсудить вопросы продовольственной безопасности и международную ситуацию, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
"Буквально через два часа состоится телефонный разговор нашего президента с президентом Бразилии Болсонару, они проведут обмен мнениями в контексте состоявшегося на той неделе саммита БРИКС", - сказал журналистам Ушаков.
Он отметил, что в ходе саммита лидеры договорились обсудить международные дела и вопросы обеспечения продовольственной безопаности.
Президент Аргентинской Республики Альберто Фернандес - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
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БразилияБРИКСВ миреРоссияВладимир ПутинЮрий УшаковЖаир Болсонару
 
 
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