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Белый дом анонсировал визовые ограничения против российских чиновников - РИА Новости, 27.06.2022
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Белый дом анонсировал визовые ограничения против российских чиновников
Белый дом анонсировал визовые ограничения против российских чиновников - РИА Новости, 27.06.2022
Белый дом анонсировал визовые ограничения против российских чиновников
Белый дом заявил, что США введут визовые ограничения против примерно 500 чиновников из России из-за спецоперации на Украине. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T12:22
2022-06-27T13:26
санкции в отношении россии
россия
в мире
сша
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Белый дом заявил, что США введут визовые ограничения против примерно 500 чиновников из России из-за спецоперации на Украине."Государство введет визовые ограничения против примерно 500 должностных лиц за угрозу, нарушение суверенитета, территориальной целостности или политической независимости Украины, а также за подавление инакомыслия в России", - говорится в заявлении Белого дома.Западные страны ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что страны Запада рано или поздно должны опомниться, они прагматичны и циничны, а когда поймут, что санкции бьют по ним, будут более конструктивно подходить к диалогу с Россией.
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санкции в отношении россии, россия, в мире, сша
12:22 27.06.2022 (обновлено: 13:26 27.06.2022)
 
Белый дом анонсировал визовые ограничения против российских чиновников

Белый дом анонсировал визовые ограничения против примерно 500 российских чиновников

© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© AP Photo / Jose Luis Magana
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Белый дом заявил, что США введут визовые ограничения против примерно 500 чиновников из России из-за спецоперации на Украине.
"Государство введет визовые ограничения против примерно 500 должностных лиц за угрозу, нарушение суверенитета, территориальной целостности или политической независимости Украины, а также за подавление инакомыслия в России", - говорится в заявлении Белого дома.
Западные страны ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что страны Запада рано или поздно должны опомниться, они прагматичны и циничны, а когда поймут, что санкции бьют по ним, будут более конструктивно подходить к диалогу с Россией.
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