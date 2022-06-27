https://ria.ru/20220627/ogranicheniya-1798384779.html

Белый дом анонсировал визовые ограничения против российских чиновников

Белый дом анонсировал визовые ограничения против российских чиновников - РИА Новости, 27.06.2022

Белый дом анонсировал визовые ограничения против российских чиновников

Белый дом заявил, что США введут визовые ограничения против примерно 500 чиновников из России из-за спецоперации на Украине. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T12:22

2022-06-27T12:22

2022-06-27T13:26

санкции в отношении россии

россия

в мире

сша

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Белый дом заявил, что США введут визовые ограничения против примерно 500 чиновников из России из-за спецоперации на Украине."Государство введет визовые ограничения против примерно 500 должностных лиц за угрозу, нарушение суверенитета, территориальной целостности или политической независимости Украины, а также за подавление инакомыслия в России", - говорится в заявлении Белого дома.Западные страны ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что страны Запада рано или поздно должны опомниться, они прагматичны и циничны, а когда поймут, что санкции бьют по ним, будут более конструктивно подходить к диалогу с Россией.

https://ria.ru/20220625/soyuzniki-1798014683.html

россия

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, россия, в мире, сша