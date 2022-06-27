12:22 27.06.2022 (обновлено: 13:26 27.06.2022)
Белый дом анонсировал визовые ограничения против российских чиновников
Белый дом анонсировал визовые ограничения против примерно 500 российских чиновников
© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Белый дом заявил, что США введут визовые ограничения против примерно 500 чиновников из России из-за спецоперации на Украине.
"Государство введет визовые ограничения против примерно 500 должностных лиц за угрозу, нарушение суверенитета, территориальной целостности или политической независимости Украины, а также за подавление инакомыслия в России", - говорится в заявлении Белого дома.
Западные страны ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что страны Запада рано или поздно должны опомниться, они прагматичны и циничны, а когда поймут, что санкции бьют по ним, будут более конструктивно подходить к диалогу с Россией.
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