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При обстреле Светлодарска погиб мирный житель

При обстреле Светлодарска погиб мирный житель - РИА Новости, 27.06.2022

При обстреле Светлодарска погиб мирный житель

Один человек погиб, трое получили ранения при обстреле украинскими войсками Светлодарска в Донецкой Народной республике, говорится в сообщении штаба... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T20:33

2022-06-27T20:33

2022-06-27T20:33

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Один человек погиб, трое получили ранения при обстреле украинскими войсками Светлодарска в Донецкой Народной республике, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) обстреляли Светлодарск. В результате обстрела один человек погиб и еще трое получили ранения", - сообщили в штабе.В понедельник в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские войска обстреляли город Светлодарск, выпустив четыре гранаты из станкового противотанкового гранатомета СПГ-9.

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в мире, светлодарск, украина, сцкк, ситуация в днр и лнр