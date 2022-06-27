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При обстреле Светлодарска погиб мирный житель
При обстреле Светлодарска погиб мирный житель - РИА Новости, 27.06.2022
При обстреле Светлодарска погиб мирный житель
Один человек погиб, трое получили ранения при обстреле украинскими войсками Светлодарска в Донецкой Народной республике, говорится в сообщении штаба... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T20:33
2022-06-27T20:33
2022-06-27T20:33
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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Один человек погиб, трое получили ранения при обстреле украинскими войсками Светлодарска в Донецкой Народной республике, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) обстреляли Светлодарск. В результате обстрела один человек погиб и еще трое получили ранения", - сообщили в штабе.В понедельник в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские войска обстреляли город Светлодарск, выпустив четыре гранаты из станкового противотанкового гранатомета СПГ-9.
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в мире, светлодарск, украина, сцкк, ситуация в днр и лнр
При обстреле Светлодарска погиб мирный житель
ДНР: при обстреле Светлодарска погиб мирный житель, три человека получили ранения