https://ria.ru/20220627/obstrel-1798538764.html
Корреспондент "Звезды" попала под обстрел ВСУ
Корреспондент "Звезды" попала под обстрел ВСУ - РИА Новости, 27.06.2022
Корреспондент "Звезды" попала под обстрел ВСУ
Телеканал "Звезда" сообщил, что его корреспондент попала под обстрел со стороны украинских войск. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T18:55
2022-06-27T18:55
2022-06-27T19:02
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
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россия
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Телеканал "Звезда" сообщил, что его корреспондент попала под обстрел со стороны украинских войск."Наш корреспондент попала под обстрел ВСУ во время съемок одного из сюжетов в зоне проведения спецоперации", - говорится в сообщении.Телеканал уточняет, что никто не пострадал. "По предварительным данным, огонь по нашим журналистам вела артиллерия украинских боевиков", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20220412/korrespondent-1783032690.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, вооруженные силы украины, в мире, россия, ситуация в днр и лнр
18:55 27.06.2022 (обновлено: 19:02 27.06.2022)
Корреспондент "Звезды" попала под обстрел ВСУ
Корреспондент телеканала "Звезда" попала под обстрел ВСУ, никто не пострадал