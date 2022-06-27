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Корреспондент "Звезды" попала под обстрел ВСУ - РИА Новости, 27.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Корреспондент "Звезды" попала под обстрел ВСУ
Корреспондент "Звезды" попала под обстрел ВСУ - РИА Новости, 27.06.2022
Корреспондент "Звезды" попала под обстрел ВСУ
Телеканал "Звезда" сообщил, что его корреспондент попала под обстрел со стороны украинских войск. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T18:55
2022-06-27T19:02
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
в мире
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Телеканал "Звезда" сообщил, что его корреспондент попала под обстрел со стороны украинских войск."Наш корреспондент попала под обстрел ВСУ во время съемок одного из сюжетов в зоне проведения спецоперации", - говорится в сообщении.Телеканал уточняет, что никто не пострадал. "По предварительным данным, огонь по нашим журналистам вела артиллерия украинских боевиков", - добавляется в сообщении.
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украина
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украина, вооруженные силы украины, в мире, россия, ситуация в днр и лнр
18:55 27.06.2022 (обновлено: 19:02 27.06.2022)
 
Корреспондент "Звезды" попала под обстрел ВСУ

Корреспондент телеканала "Звезда" попала под обстрел ВСУ, никто не пострадал

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные в Донбассе
Украинские военные в Донбассе - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные в Донбассе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Телеканал "Звезда" сообщил, что его корреспондент попала под обстрел со стороны украинских войск.
"Наш корреспондент попала под обстрел ВСУ во время съемок одного из сюжетов в зоне проведения спецоперации", - говорится в сообщении.
Телеканал уточняет, что никто не пострадал. "По предварительным данным, огонь по нашим журналистам вела артиллерия украинских боевиков", - добавляется в сообщении.
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