https://ria.ru/20220627/obstrel-1798538764.html

Корреспондент "Звезды" попала под обстрел ВСУ

Корреспондент "Звезды" попала под обстрел ВСУ - РИА Новости, 27.06.2022

Корреспондент "Звезды" попала под обстрел ВСУ

Телеканал "Звезда" сообщил, что его корреспондент попала под обстрел со стороны украинских войск. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T18:55

2022-06-27T18:55

2022-06-27T19:02

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

в мире

россия

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797741117_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_848a024a4dd78a2d1e8f7a9705b4ea7b.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Телеканал "Звезда" сообщил, что его корреспондент попала под обстрел со стороны украинских войск."Наш корреспондент попала под обстрел ВСУ во время съемок одного из сюжетов в зоне проведения спецоперации", - говорится в сообщении.Телеканал уточняет, что никто не пострадал. "По предварительным данным, огонь по нашим журналистам вела артиллерия украинских боевиков", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220412/korrespondent-1783032690.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, вооруженные силы украины, в мире, россия, ситуация в днр и лнр