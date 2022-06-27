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При обстреле Ясиноватой погиб мирный житель - РИА Новости, 27.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220627/obstrel-1798538592.html
При обстреле Ясиноватой погиб мирный житель
При обстреле Ясиноватой погиб мирный житель - РИА Новости, 27.06.2022
При обстреле Ясиноватой погиб мирный житель
Число раненых, пострадавших из-за обстрелов Ясиноватой украинскими войсками в понедельник, возросло до восьми, один человек погиб, сообщает штаб территориальной РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T18:55
2022-06-27T18:55
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
украина
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Число раненых, пострадавших из-за обстрелов Ясиноватой украинскими войсками в понедельник, возросло до восьми, один человек погиб, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В результате сегодняшнего обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в Ясиноватой число раненых возросло до восьми человек, еще один мирный житель погиб", - говорится в заявлении штаба в Telegram-канале.Ранее штаб сообщал о шести раненых, в том числе о подростке 2007 года рождения.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ранее сообщило, что украинские войска в 12.30 (совпадает с мск) выпустили по Ясиноватой шесть ракет из РЗСО "Град", впоследствии город подвергся обстрелу из ствольной артиллерии. С 15.50 по 16.10 по Ясиноватой выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
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в мире, ясиноватая, украина, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
18:55 27.06.2022
 
При обстреле Ясиноватой погиб мирный житель

ДНР: при обстреле Ясиноватой погиб мирный житель, восемь человек получили ранения

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в ДНР
Последствия обстрела в ДНР - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Число раненых, пострадавших из-за обстрелов Ясиноватой украинскими войсками в понедельник, возросло до восьми, один человек погиб, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"В результате сегодняшнего обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в Ясиноватой число раненых возросло до восьми человек, еще один мирный житель погиб", - говорится в заявлении штаба в Telegram-канале.
Последствия обстрела в ДНР - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
Вчера, 14:14Специальная военная операция на Украине
Число погибших мирных жителей при обстреле Макеевки выросло до двух человек
Ранее штаб сообщал о шести раненых, в том числе о подростке 2007 года рождения.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ранее сообщило, что украинские войска в 12.30 (совпадает с мск) выпустили по Ясиноватой шесть ракет из РЗСО "Град", впоследствии город подвергся обстрелу из ствольной артиллерии. С 15.50 по 16.10 по Ясиноватой выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:40Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯсиноватаяУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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