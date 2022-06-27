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При обстреле Ясиноватой погиб мирный житель

При обстреле Ясиноватой погиб мирный житель - РИА Новости, 27.06.2022

При обстреле Ясиноватой погиб мирный житель

Число раненых, пострадавших из-за обстрелов Ясиноватой украинскими войсками в понедельник, возросло до восьми, один человек погиб, сообщает штаб территориальной РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T18:55

2022-06-27T18:55

2022-06-27T18:55

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

украина

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Число раненых, пострадавших из-за обстрелов Ясиноватой украинскими войсками в понедельник, возросло до восьми, один человек погиб, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В результате сегодняшнего обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в Ясиноватой число раненых возросло до восьми человек, еще один мирный житель погиб", - говорится в заявлении штаба в Telegram-канале.Ранее штаб сообщал о шести раненых, в том числе о подростке 2007 года рождения.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ранее сообщило, что украинские войска в 12.30 (совпадает с мск) выпустили по Ясиноватой шесть ракет из РЗСО "Град", впоследствии город подвергся обстрелу из ствольной артиллерии. С 15.50 по 16.10 по Ясиноватой выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220627/makeevka-1798433580.html

ясиноватая

украина

донецкая народная республика

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в мире, ясиноватая, украина, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр