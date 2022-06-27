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При обстреле Макеевки погиб мирный житель

При обстреле Макеевки погиб мирный житель - РИА Новости, 27.06.2022

При обстреле Макеевки погиб мирный житель

Один человек погиб, еще трое получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Червоногвардейского района Макеевки, сообщает штаб территориальной... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T13:21

2022-06-27T13:21

2022-06-27T13:29

специальная военная операция на украине

макеевка

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украина

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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Один человек погиб, еще трое получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Червоногвардейского района Макеевки, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в Червоногвардейском районе Макеевки получили ранения три мирных жителя, еще один человек погиб", - говорится в заявлении штаба в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220627/donbass-1798336672.html

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донецкая народная республика

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макеевка, в мире, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр