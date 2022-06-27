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При обстреле Макеевки погиб мирный житель
При обстреле Макеевки погиб мирный житель - РИА Новости, 27.06.2022
При обстреле Макеевки погиб мирный житель
Один человек погиб, еще трое получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Червоногвардейского района Макеевки, сообщает штаб территориальной... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T13:21
2022-06-27T13:21
2022-06-27T13:29
специальная военная операция на украине
макеевка
в мире
донецкая народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Один человек погиб, еще трое получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Червоногвардейского района Макеевки, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в Червоногвардейском районе Макеевки получили ранения три мирных жителя, еще один человек погиб", - говорится в заявлении штаба в Telegram-канале.
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макеевка, в мире, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр
13:21 27.06.2022 (обновлено: 13:29 27.06.2022)
При обстреле Макеевки погиб мирный житель
ДНР: при обстреле Макеевки погиб мирный житель, три человека получили ранения