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Из-за обстрела в Еленовке более тысячи человек остались без электричества - РИА Новости, 27.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220627/obstrel-1798396460.html
Из-за обстрела в Еленовке более тысячи человек остались без электричества
Из-за обстрела в Еленовке более тысячи человек остались без электричества - РИА Новости, 27.06.2022
Из-за обстрела в Еленовке более тысячи человек остались без электричества
Не менее 1,5 тысячи абонентов обесточены в населенном пункте Еленовка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T12:54
2022-06-27T12:54
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
донецкая народная республика
украина
волновахский район
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Не менее 1,5 тысячи абонентов обесточены в населенном пункте Еленовка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) атаковали Еленовку. В результате обстрела обесточены 1500 бытовых абонентов", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ранее в понедельник сообщало об обстреле Еленовки, украинские войска выпустили по населенному пункту девять снарядов калибром 152 миллиметра.Еленовка - поселок городского типа в Волновахском районе ДНР, его население составляет порядка 4,5 тысячи человек.
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донецкая народная республика
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в мире, жкх, донецкая народная республика, украина, волновахский район, ситуация в днр и лнр
12:54 27.06.2022
 
Из-за обстрела в Еленовке более тысячи человек остались без электричества

ДНР: 1,5 тысяч абонентов остались без электроснабжения из-за обстрела со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в ДНР
Последствия обстрела в ДНР - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Не менее 1,5 тысячи абонентов обесточены в населенном пункте Еленовка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) атаковали Еленовку. В результате обстрела обесточены 1500 бытовых абонентов", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ранее в понедельник сообщало об обстреле Еленовки, украинские войска выпустили по населенному пункту девять снарядов калибром 152 миллиметра.
Еленовка - поселок городского типа в Волновахском районе ДНР, его население составляет порядка 4,5 тысячи человек.
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня Град - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
12:42Специальная военная операция на Украине
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