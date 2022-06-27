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Из-за обстрела в Еленовке более тысячи человек остались без электричества

Из-за обстрела в Еленовке более тысячи человек остались без электричества - РИА Новости, 27.06.2022

Из-за обстрела в Еленовке более тысячи человек остались без электричества

Не менее 1,5 тысячи абонентов обесточены в населенном пункте Еленовка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T12:54

2022-06-27T12:54

2022-06-27T12:54

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

донецкая народная республика

украина

волновахский район

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Не менее 1,5 тысячи абонентов обесточены в населенном пункте Еленовка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) атаковали Еленовку. В результате обстрела обесточены 1500 бытовых абонентов", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ранее в понедельник сообщало об обстреле Еленовки, украинские войска выпустили по населенному пункту девять снарядов калибром 152 миллиметра.Еленовка - поселок городского типа в Волновахском районе ДНР, его население составляет порядка 4,5 тысячи человек.

https://ria.ru/20220627/donbass-1798392422.html

донецкая народная республика

украина

волновахский район

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в мире, жкх, донецкая народная республика, украина, волновахский район, ситуация в днр и лнр