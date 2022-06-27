https://ria.ru/20220627/obstrel-1798374276.html

Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР

Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР - РИА Новости, 27.06.2022

Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР

Украинские войска обстреляли Еленовку, выпустив девять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T12:06

2022-06-27T12:06

2022-06-27T12:06

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

волновахский район

украина

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Еленовку, выпустив девять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Еленовка: выпущено девять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Еленовка - поселок городского типа в Волновахском районе ДНР, его население составляет порядка 4,5 тысячи человек.

https://ria.ru/20220622/rossiya-1797158483.html

донецкая народная республика

волновахский район

украина

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в мире, донецкая народная республика, волновахский район, украина, ситуация в днр и лнр