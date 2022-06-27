https://ria.ru/20220627/obstrel-1798374276.html
Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР
Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР - РИА Новости, 27.06.2022
Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР
Украинские войска обстреляли Еленовку, выпустив девять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T12:06
2022-06-27T12:06
2022-06-27T12:06
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
волновахский район
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Еленовку, выпустив девять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Еленовка: выпущено девять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Еленовка - поселок городского типа в Волновахском районе ДНР, его население составляет порядка 4,5 тысячи человек.
https://ria.ru/20220622/rossiya-1797158483.html
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в мире, донецкая народная республика, волновахский район, украина, ситуация в днр и лнр
Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР
ДНР: ВСУ обстреляли Еленовку, выпустив девять снарядов калибра 152 миллиметра