Рейтинг@Mail.ru
Президент Чехии поддерживает вступление Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 27.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220627/nato-1798572175.html
Президент Чехии поддерживает вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Президент Чехии поддерживает вступление Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 27.06.2022
Президент Чехии поддерживает вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Президент Чехии Милош Земан и правительство республики всецело поддерживают вступление Швеции и Финляндии в НАТО, сообщил в понедельник журналистам премьер Петр РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T21:38
2022-06-27T21:38
в мире
швеция
финляндия
турция
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729513300_175:617:2717:2047_1920x0_80_0_0_ed995704458c5265510aee98d78cfaa1.jpg
ПРАГА, 27 июн – РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан и правительство республики всецело поддерживают вступление Швеции и Финляндии в НАТО, сообщил в понедельник журналистам премьер Петр Фиала."На сегодняшней встрече с господином президентом (Земаном) мы обсудили, кроме прочего, вопрос о подаче заявок на вступление в НАТО Швецией и Финляндией. Господин президент, как и наше правительство, всецело и полностью поддерживает эту идею. Он поручил мне, как главе чешской делегации, донести наше согласие до остальных участников начинающегося завтра в Мадриде саммита НАТО", - сказал премьер.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.Саммит НАТО пройдет с 28 по 30 июня в Мадриде. Во вторник лидеры Турции, Швеции и Финляндии проведут переговоры, чтобы попытаться урегулировать остающиеся претензии Анкары к Швеции и Финляндии.
https://ria.ru/20220627/polsha-1798471834.html
https://ria.ru/20220627/nato-1798448177.html
швеция
финляндия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729513300_132:0:2861:2047_1920x0_80_0_0_c52f4d5872583c390069d56b981735d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, швеция, финляндия, турция, нато
21:38 27.06.2022
 
Президент Чехии поддерживает вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Премьер Фиала: правительство Чехии поддерживает вступление Швеции и Финляндии в НАТО

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаг Чехии
Флаг Чехии - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Флаг Чехии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 27 июн – РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан и правительство республики всецело поддерживают вступление Швеции и Финляндии в НАТО, сообщил в понедельник журналистам премьер Петр Фиала.
"На сегодняшней встрече с господином президентом (Земаном) мы обсудили, кроме прочего, вопрос о подаче заявок на вступление в НАТО Швецией и Финляндией. Господин президент, как и наше правительство, всецело и полностью поддерживает эту идею. Он поручил мне, как главе чешской делегации, донести наше согласие до остальных участников начинающегося завтра в Мадриде саммита НАТО", - сказал премьер.
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
Вчера, 15:51
В Польше ожидают, что на саммите НАТО объявит Россию врагом альянса
Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
Саммит НАТО пройдет с 28 по 30 июня в Мадриде. Во вторник лидеры Турции, Швеции и Финляндии проведут переговоры, чтобы попытаться урегулировать остающиеся претензии Анкары к Швеции и Финляндии.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
Вчера, 14:49
Генсек НАТО заявил о невозможности полноценного диалога с Москвой
 
В миреШвецияФинляндияТурцияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала