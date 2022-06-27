https://ria.ru/20220627/nato-1798572175.html

Президент Чехии поддерживает вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Президент Чехии поддерживает вступление Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 27.06.2022

Президент Чехии поддерживает вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Президент Чехии Милош Земан и правительство республики всецело поддерживают вступление Швеции и Финляндии в НАТО, сообщил в понедельник журналистам премьер Петр РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T21:38

2022-06-27T21:38

2022-06-27T21:38

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турция

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ПРАГА, 27 июн – РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан и правительство республики всецело поддерживают вступление Швеции и Финляндии в НАТО, сообщил в понедельник журналистам премьер Петр Фиала."На сегодняшней встрече с господином президентом (Земаном) мы обсудили, кроме прочего, вопрос о подаче заявок на вступление в НАТО Швецией и Финляндией. Господин президент, как и наше правительство, всецело и полностью поддерживает эту идею. Он поручил мне, как главе чешской делегации, донести наше согласие до остальных участников начинающегося завтра в Мадриде саммита НАТО", - сказал премьер.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.Саммит НАТО пройдет с 28 по 30 июня в Мадриде. Во вторник лидеры Турции, Швеции и Финляндии проведут переговоры, чтобы попытаться урегулировать остающиеся претензии Анкары к Швеции и Финляндии.

https://ria.ru/20220627/polsha-1798471834.html

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швеция

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в мире, швеция, финляндия, турция, нато