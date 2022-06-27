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Столтенберг заявил об увеличении расходов на оборону НАТО
Столтенберг заявил об увеличении расходов на оборону НАТО - РИА Новости, 27.06.2022
Столтенберг заявил об увеличении расходов на оборону НАТО
Страны НАТО уже восьмой год подряд увеличивают расходы на оборону, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T14:46
2022-06-27T14:46
2022-06-27T14:46
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БРЮССЕЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Страны НАТО уже восьмой год подряд увеличивают расходы на оборону, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг."Мы сегодня можем обновить цифры. Мы ожидаем, что 2022 год станет восьмым годом подряд, когда союзники последовательно увеличивают расходы на оборону", - сказал он. Столтенберг добавил, что дальнейшее увеличение расходов на оборону будет обсуждаться и в Мадриде, где 28-30 июня пройдет саммит НАТО.
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в мире, мадрид, нато
Столтенберг заявил об увеличении расходов на оборону НАТО
Генсек НАТО Столтенберг: альянс восьмой год подряд увеличивает расходы на оборону