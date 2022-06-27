https://ria.ru/20220627/nato-1798446263.html

Столтенберг заявил об увеличении расходов на оборону НАТО

Столтенберг заявил об увеличении расходов на оборону НАТО - РИА Новости, 27.06.2022

Столтенберг заявил об увеличении расходов на оборону НАТО

Страны НАТО уже восьмой год подряд увеличивают расходы на оборону, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T14:46

2022-06-27T14:46

2022-06-27T14:46

в мире

мадрид

нато

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БРЮССЕЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Страны НАТО уже восьмой год подряд увеличивают расходы на оборону, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг."Мы сегодня можем обновить цифры. Мы ожидаем, что 2022 год станет восьмым годом подряд, когда союзники последовательно увеличивают расходы на оборону", - сказал он. Столтенберг добавил, что дальнейшее увеличение расходов на оборону будет обсуждаться и в Мадриде, где 28-30 июня пройдет саммит НАТО.

https://ria.ru/20220627/nato-1798344203.html

мадрид

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в мире, мадрид, нато