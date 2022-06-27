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ВСУ, отступая, забирают трупы иностранных наемников, заявил Алаудинов - РИА Новости, 27.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220627/naemniki-1798512978.html
ВСУ, отступая, забирают трупы иностранных наемников, заявил Алаудинов
ВСУ, отступая, забирают трупы иностранных наемников, заявил Алаудинов - РИА Новости, 27.06.2022
ВСУ, отступая, забирают трупы иностранных наемников, заявил Алаудинов
Украинские военные при отступлении забирают с собой трупы иностранных наемников, трупы своих же соотечественников, наоборот, оставляют, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T17:44
2022-06-27T17:44
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
донбасс
чеченская республика (чечня)
вооруженные силы рф
игорь конашенков
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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 27 июн - РИА Новости. Украинские военные при отступлении забирают с собой трупы иностранных наемников, трупы своих же соотечественников, наоборот, оставляют, рассказал РИА Новости помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов."Сколько за это время было уничтожено противника из иностранных государств, я имею в виду из Америки или Европы, то трупы этих наемников они (украинские военные – ред.) каждый раз забирали", - сказал Алаудинов.Он уточнил, что трупы своих же сослуживцев, украинские солдаты, как правило, оставляют на поле боя."Трупы своих бойцов они чуть ли не штабелями оставляли. Это было изначально". В большинстве случаев они их никогда не забирают. Все окопы усеяны трупами украинцев, никто их не забирает, а тела иностранцев они забрали", - рассказал собеседник агентства.Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков ранее заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220627/ukraina-1798443907.html
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в мире, россия, украина, донбасс, чеченская республика (чечня), вооруженные силы рф, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)
17:44 27.06.2022
 
ВСУ, отступая, забирают трупы иностранных наемников, заявил Алаудинов

Помощник Кадырова Алаудинов: ВСУ, отступая, забирают трупы иностранных наемников

© AP Photo / Oleksandr RatushniakУкраинский военный в Северодонецке
Украинский военный в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© AP Photo / Oleksandr Ratushniak
Украинский военный в Северодонецке
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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 27 июн - РИА Новости. Украинские военные при отступлении забирают с собой трупы иностранных наемников, трупы своих же соотечественников, наоборот, оставляют, рассказал РИА Новости помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.
"Сколько за это время было уничтожено противника из иностранных государств, я имею в виду из Америки или Европы, то трупы этих наемников они (украинские военные – ред.) каждый раз забирали", - сказал Алаудинов.
Бронеавтомобиль Тигр Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
Вчера, 14:39Специальная военная операция на Украине
На Украине уничтожили грузинских наемников, пытавших российских военных
Он уточнил, что трупы своих же сослуживцев, украинские солдаты, как правило, оставляют на поле боя.
"Трупы своих бойцов они чуть ли не штабелями оставляли. Это было изначально". В большинстве случаев они их никогда не забирают. Все окопы усеяны трупами украинцев, никто их не забирает, а тела иностранцев они забрали", - рассказал собеседник агентства.
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков ранее заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".
Эйден Аслин - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
24 июня, 13:57Специальная военная операция на Украине
Британский наемник Эйден Аслин попросил прощения у жителей Донбасса
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДонбассЧеченская республика (Чечня)Вооруженные силы РФИгорь КонашенковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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