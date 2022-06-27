https://ria.ru/20220627/naemniki-1798512978.html

ВСУ, отступая, забирают трупы иностранных наемников, заявил Алаудинов

ВСУ, отступая, забирают трупы иностранных наемников, заявил Алаудинов - РИА Новости, 27.06.2022

ВСУ, отступая, забирают трупы иностранных наемников, заявил Алаудинов

Украинские военные при отступлении забирают с собой трупы иностранных наемников, трупы своих же соотечественников, наоборот, оставляют, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T17:44

2022-06-27T17:44

2022-06-27T17:44

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

донбасс

чеченская республика (чечня)

вооруженные силы рф

игорь конашенков

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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 27 июн - РИА Новости. Украинские военные при отступлении забирают с собой трупы иностранных наемников, трупы своих же соотечественников, наоборот, оставляют, рассказал РИА Новости помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов."Сколько за это время было уничтожено противника из иностранных государств, я имею в виду из Америки или Европы, то трупы этих наемников они (украинские военные – ред.) каждый раз забирали", - сказал Алаудинов.Он уточнил, что трупы своих же сослуживцев, украинские солдаты, как правило, оставляют на поле боя."Трупы своих бойцов они чуть ли не штабелями оставляли. Это было изначально". В большинстве случаев они их никогда не забирают. Все окопы усеяны трупами украинцев, никто их не забирает, а тела иностранцев они забрали", - рассказал собеседник агентства.Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков ранее заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220627/ukraina-1798443907.html

https://ria.ru/20220624/aslin-1797841305.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, донбасс, чеченская республика (чечня), вооруженные силы рф, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)