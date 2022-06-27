ВСУ, отступая, забирают трупы иностранных наемников, заявил Алаудинов
Помощник Кадырова Алаудинов: ВСУ, отступая, забирают трупы иностранных наемников
© AP Photo / Oleksandr RatushniakУкраинский военный в Северодонецке
© AP Photo / Oleksandr Ratushniak
Украинский военный в Северодонецке
СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 27 июн - РИА Новости. Украинские военные при отступлении забирают с собой трупы иностранных наемников, трупы своих же соотечественников, наоборот, оставляют, рассказал РИА Новости помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.
Он уточнил, что трупы своих же сослуживцев, украинские солдаты, как правило, оставляют на поле боя.
"Трупы своих бойцов они чуть ли не штабелями оставляли. Это было изначально". В большинстве случаев они их никогда не забирают. Все окопы усеяны трупами украинцев, никто их не забирает, а тела иностранцев они забрали", - рассказал собеседник агентства.
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков ранее заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.