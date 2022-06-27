https://ria.ru/20220627/naemnik-1798492831.html

Марокко направило запрос на общение с осужденным в ДНР наемником

Марокко направило запрос на общение с осужденным в ДНР наемником - РИА Новости, 27.06.2022

Марокко направило запрос на общение с осужденным в ДНР наемником

Марокко направило "определенные сигналы" в связи с осужденным в ДНР наемником из этой страны, запрос на общение был удовлетворен, заявила министр иностранных... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T16:44

2022-06-27T16:44

2022-06-27T17:13

специальная военная операция на украине

в мире

марокко

украина

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794335865_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_32cf4cb725db7f58d1b0a1cad370092a.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Марокко направило "определенные сигналы" в связи с осужденным в ДНР наемником из этой страны, запрос на общение был удовлетворен, заявила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова."В частности, например, от Марокко есть определенные сигналы, определенные движения", - сказала Никонорова в эфире телеканала "Россия-24". "Связывались родственники с адвокатами, которые были предоставлены господину... в частности, был запрос на общение, также выразили они желание предоставить своего адвоката, насколько я знаю, этот запрос был удовлетворен, в плане того, что возможность пообщаться с родственниками и адвокатом была", - сообщила Никонорова.Девятого июня в Донецке были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Согласно законам ДНР, приговор можно оспорить в течение месяца.Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".

https://ria.ru/20220624/aslin-1797841305.html

https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html

марокко

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, марокко, украина, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр