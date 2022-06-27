16:44 27.06.2022 (обновлено: 17:13 27.06.2022)
Марокко направило запрос на общение с осужденным в ДНР наемником
ДНР удовлетворила запрос Марокко на общение с осужденным наемником Брагимом
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПодданный Королевства Марокко Саадун Брагим
Подданный Королевства Марокко Саадун Брагим. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Марокко направило "определенные сигналы" в связи с осужденным в ДНР наемником из этой страны, запрос на общение был удовлетворен, заявила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.
"В частности, например, от Марокко есть определенные сигналы, определенные движения", - сказала Никонорова в эфире телеканала "Россия-24". "Связывались родственники с адвокатами, которые были предоставлены господину... в частности, был запрос на общение, также выразили они желание предоставить своего адвоката, насколько я знаю, этот запрос был удовлетворен, в плане того, что возможность пообщаться с родственниками и адвокатом была", - сообщила Никонорова.
Девятого июня в Донецке были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Согласно законам ДНР, приговор можно оспорить в течение месяца.
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".
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