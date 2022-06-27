https://ria.ru/20220627/mordoviya-1798529560.html
В Саранске подвели первые итоги проекта "Моя Мордовия"
В Саранске подвели первые итоги проекта "Моя Мордовия" - РИА Новости, 27.06.2022
В Саранске подвели первые итоги проекта "Моя Мордовия"
Итоги первого года работы экспертного клуба "Моя Мордовия" подвели в Саранске, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T18:39
2022-06-27T18:39
2022-06-27T18:39
республика мордовия
республика мордовия
саранск
россия
фонд "росконгресс"
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июн - РИА Новости. Итоги первого года работы экспертного клуба "Моя Мордовия" подвели в Саранске, сообщает пресс-служба главы республики.Кадровый проект "Моя Мордовия", направленный на выявление, развитие и поддержку перспективных управленцев, стартовал в республике в марте 2021 года."Совместная работа с представителями экспертного клуба "Моя Мордовия" весьма продуктивна, есть конкретные результаты. Так, на прошедшем недавно Петербургском международном экономическом форуме мы подписали соглашение между президентской платформой "Россия – страна возможностей" и республикой. Генеральный директор платформы Алексей Комиссаров отметил, что Мордовия – один из лидеров по молодежному направлению: с точки зрения кадровых проектов, назначений и реализации инициатив. Нужно остаться в лидерах, в обойме федерального уровня", - цитирует пресс-служба слова Здунова.По словам председателя экспертного клуба "Моя Мордовия" Евгений Тулиной, за год сообществом было проработано несколько социальных проектов, наиболее известными из которых стали создание арт-кластера, концепция развития велосипедной инфраструктуры в Саранске, подготовки IT-специалистов и реализации проекта "Наставничество". "Экспертный клуб принимает участие в федеральных и республиканских грантовых конкурсах. Два проекта "Моей Мордовии" отобраны в ТОП-1000 инициатив для форума "Сильные идеи для нового времени" Агентства стратегических инициатив и Фонда Росконгресс", - отметила она.Участниками проекта "Наставничество" за год стали 46 студентов Мордовии, шефство над которыми вели 18 наставников. Есть существенные результаты – 10% студентов уже добились поставленной цели, 60% - продолжат сотрудничество. Наставничество становится важнейшим направлением в современных трудовых отношениях. 27 июня указом президента РФ Владимира Путина 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Это говорит о важности формата наставничества, когда деятельность и знания профессионалов – это помощь начинающим в освоении новых компетенций."Большая работа в рамках проекта "Наставничество" проделана в плане знакомства участников с предприятиями промышленной отрасли региона, с ними также разработано несколько совместных проектов, заключаются договоры на целевое обучение. Глава республики поддержал начинание с посещением предприятий и поручил взять это направление на особый контроль", - отмечается в сообщении.Всего в проекте "Моя Мордовия" за все время его реализации приняли участие около 6 тысяч человек не только из республики, но и из других регионов страны и зарубежных стран."Глава Мордовии в завершение встречи добавил, что Мордовии при поддержке президента России была дана прекрасная возможность провести кадровый конкурс, благодаря которому в регионе было сделано более 10 ключевых кадровых назначений. Он нацелил экспертный клуб "Моя Мордовия" на активное взаимодействие с бизнес-сообществом, которое должно питаться идеями и инициативами членов клуба", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20220623/sovet-1797618900.html
https://ria.ru/20220622/pivovarenie-1797365252.html
https://ria.ru/20220616/mordoviya-1795941443.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика мордовия, саранск, россия, фонд "росконгресс", общество
В Саранске подвели первые итоги проекта "Моя Мордовия"
Итоги первого года работы экспертного клуба "Моя Мордовия" подвели в Саранске
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июн - РИА Новости.
Итоги первого года работы экспертного клуба "Моя Мордовия" подвели в Саранске, сообщает
пресс-служба главы республики.
Кадровый проект "Моя Мордовия", направленный на выявление, развитие и поддержку перспективных управленцев, стартовал в республике в марте 2021 года.
"Совместная работа с представителями экспертного клуба "Моя Мордовия" весьма продуктивна, есть конкретные результаты. Так, на прошедшем недавно Петербургском международном экономическом форуме мы подписали соглашение между президентской платформой "Россия – страна возможностей" и республикой. Генеральный директор платформы Алексей Комиссаров
отметил, что Мордовия – один из лидеров по молодежному направлению: с точки зрения кадровых проектов, назначений и реализации инициатив. Нужно остаться в лидерах, в обойме федерального уровня", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
По словам председателя экспертного клуба "Моя Мордовия" Евгений Тулиной, за год сообществом было проработано несколько социальных проектов, наиболее известными из которых стали создание арт-кластера, концепция развития велосипедной инфраструктуры в Саранске
, подготовки IT-специалистов и реализации проекта "Наставничество". "Экспертный клуб принимает участие в федеральных и республиканских грантовых конкурсах. Два проекта "Моей Мордовии" отобраны в ТОП-1000 инициатив для форума "Сильные идеи для нового времени" Агентства стратегических инициатив и Фонда Росконгресс
", - отметила она.
Участниками проекта "Наставничество" за год стали 46 студентов Мордовии, шефство над которыми вели 18 наставников. Есть существенные результаты – 10% студентов уже добились поставленной цели, 60% - продолжат сотрудничество. Наставничество становится важнейшим направлением в современных трудовых отношениях. 27 июня указом президента РФ Владимира Путина
2023 год в России
объявлен Годом педагога и наставника. Это говорит о важности формата наставничества, когда деятельность и знания профессионалов – это помощь начинающим в освоении новых компетенций.
"Большая работа в рамках проекта "Наставничество" проделана в плане знакомства участников с предприятиями промышленной отрасли региона, с ними также разработано несколько совместных проектов, заключаются договоры на целевое обучение. Глава республики поддержал начинание с посещением предприятий и поручил взять это направление на особый контроль", - отмечается в сообщении.
Всего в проекте "Моя Мордовия" за все время его реализации приняли участие около 6 тысяч человек не только из республики, но и из других регионов страны и зарубежных стран.
"Глава Мордовии в завершение встречи добавил, что Мордовии при поддержке президента России была дана прекрасная возможность провести кадровый конкурс, благодаря которому в регионе было сделано более 10 ключевых кадровых назначений. Он нацелил экспертный клуб "Моя Мордовия" на активное взаимодействие с бизнес-сообществом, которое должно питаться идеями и инициативами членов клуба", - подчеркивается в сообщении.