https://ria.ru/20220627/mordoviya-1798529560.html

В Саранске подвели первые итоги проекта "Моя Мордовия"

В Саранске подвели первые итоги проекта "Моя Мордовия" - РИА Новости, 27.06.2022

В Саранске подвели первые итоги проекта "Моя Мордовия"

Итоги первого года работы экспертного клуба "Моя Мордовия" подвели в Саранске, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T18:39

2022-06-27T18:39

2022-06-27T18:39

республика мордовия

республика мордовия

саранск

россия

фонд "росконгресс"

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150062/14/1500621494_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_d1fe750f5267f9c95f003938d0bb4ead.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июн - РИА Новости. Итоги первого года работы экспертного клуба "Моя Мордовия" подвели в Саранске, сообщает пресс-служба главы республики.Кадровый проект "Моя Мордовия", направленный на выявление, развитие и поддержку перспективных управленцев, стартовал в республике в марте 2021 года."Совместная работа с представителями экспертного клуба "Моя Мордовия" весьма продуктивна, есть конкретные результаты. Так, на прошедшем недавно Петербургском международном экономическом форуме мы подписали соглашение между президентской платформой "Россия – страна возможностей" и республикой. Генеральный директор платформы Алексей Комиссаров отметил, что Мордовия – один из лидеров по молодежному направлению: с точки зрения кадровых проектов, назначений и реализации инициатив. Нужно остаться в лидерах, в обойме федерального уровня", - цитирует пресс-служба слова Здунова.По словам председателя экспертного клуба "Моя Мордовия" Евгений Тулиной, за год сообществом было проработано несколько социальных проектов, наиболее известными из которых стали создание арт-кластера, концепция развития велосипедной инфраструктуры в Саранске, подготовки IT-специалистов и реализации проекта "Наставничество". "Экспертный клуб принимает участие в федеральных и республиканских грантовых конкурсах. Два проекта "Моей Мордовии" отобраны в ТОП-1000 инициатив для форума "Сильные идеи для нового времени" Агентства стратегических инициатив и Фонда Росконгресс", - отметила она.Участниками проекта "Наставничество" за год стали 46 студентов Мордовии, шефство над которыми вели 18 наставников. Есть существенные результаты – 10% студентов уже добились поставленной цели, 60% - продолжат сотрудничество. Наставничество становится важнейшим направлением в современных трудовых отношениях. 27 июня указом президента РФ Владимира Путина 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Это говорит о важности формата наставничества, когда деятельность и знания профессионалов – это помощь начинающим в освоении новых компетенций."Большая работа в рамках проекта "Наставничество" проделана в плане знакомства участников с предприятиями промышленной отрасли региона, с ними также разработано несколько совместных проектов, заключаются договоры на целевое обучение. Глава республики поддержал начинание с посещением предприятий и поручил взять это направление на особый контроль", - отмечается в сообщении.Всего в проекте "Моя Мордовия" за все время его реализации приняли участие около 6 тысяч человек не только из республики, но и из других регионов страны и зарубежных стран."Глава Мордовии в завершение встречи добавил, что Мордовии при поддержке президента России была дана прекрасная возможность провести кадровый конкурс, благодаря которому в регионе было сделано более 10 ключевых кадровых назначений. Он нацелил экспертный клуб "Моя Мордовия" на активное взаимодействие с бизнес-сообществом, которое должно питаться идеями и инициативами членов клуба", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20220623/sovet-1797618900.html

https://ria.ru/20220622/pivovarenie-1797365252.html

https://ria.ru/20220616/mordoviya-1795941443.html

саранск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

республика мордовия, саранск, россия, фонд "росконгресс", общество