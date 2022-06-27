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Молдавская оппозиция предложила построить АЭС с малым модульным реактором - РИА Новости, 27.06.2022
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Молдавская оппозиция предложила построить АЭС с малым модульным реактором
Молдавская оппозиция предложила построить АЭС с малым модульным реактором - РИА Новости, 27.06.2022
Молдавская оппозиция предложила построить АЭС с малым модульным реактором
Альтернативным источником электроэнергии в Молдавии могли бы стать АЭС с малым модульным реактором, заявил в понедельник лидер оппозиционной партии "Шор" Илан... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T18:02
2022-06-27T18:02
в мире
жкх
майя санду
молдавия
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КИШИНЕВ, 27 июн – РИА Новости. Альтернативным источником электроэнергии в Молдавии могли бы стать АЭС с малым модульным реактором, заявил в понедельник лидер оппозиционной партии "Шор" Илан Шор.Рост цен в Молдавии затронул практически все сферы жизнедеятельности. Увеличение цен коснулось как продуктов питания (на 27 %), так и энергоресурсов. Сжиженный газ подорожал на 18,2%, дизельное топливо на 22,1%, бензин на 11,4%. Уголь вырос в цене на 10,7%, дрова на 5,6%. На фоне подорожания в стране проходят антиправительственные протесты, в ходе которых манифестанты выражают свое недовольство действующей власти – от правящего парламентского большинства "Партии "Действие и справедливость" до президента страны Майи Санду."Одной из основных причин подорожания всех продуктов являются цены на электричество и газ, которые достигли рекордно высокого уровня из-за некомпетентности власти. Нас ждет тяжелая зима. И мы не знаем, будет ли это первая такого рода зима в ближайшие десятилетия. Я уже более года выступаю, чтобы построить в стране мини-реакторные электростанции, которые позволили бы производить дешевую энергию", - сказал Шор в ходе своего видеообращения в социальных сетях.Политик считает, что Молдавии понадобятся три модульные станции, которые обеспечат ее дешевым электричеством."На ближайшем заседании парламента наша фракция предложит законопроект, предусматривающий создание рабочей группы по рассмотрению возможности строительства малых модульных атомных электростанций на территории Молдавии. Нам нужны всего лишь три такие установки, которые будут производить не только дешевую электроэнергию, но и позволят нам избавиться от вечной проблемы газоснабжения, поскольку мы могли бы перейти на системы отопления на основе электричества, что намного безопаснее и удобнее", - сказал Шор.Он выразил мнение, что обеспечение энергетической независимости должно стать национальным приоритетом для Молдавии.Сам Шор, который также является бизнесменом, находится за пределами Молдавии, поскольку на родине его ждет заключение. В июне 2017 года он был приговорен к 7,5 годам лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях, но опротестовал приговор. После февральских выборов 2019 года он как глава партии "Шор" стал депутатом, а в июне покинул страну, после чего в августе 2019 года его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с тем, что Шор незаконно покинул страну, он объявлен в международный розыск. Несмотря на это, во время досрочных парламентских выборов в июле 2021 года Шор снова стал депутатом и вернул иммунитет. В конце мая по инициативе генпрокуратуры Шор снова был лишен иммунитета из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах.
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в мире, жкх, майя санду, молдавия
18:02 27.06.2022
 
Молдавская оппозиция предложила построить АЭС с малым модульным реактором

Лидер Молдавская оппозиции Илан Шор предложил построить АЭС с малым модульным реактором

© РИА Новости / И. ЗенинФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / И. Зенин
Флаг Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 27 июн – РИА Новости. Альтернативным источником электроэнергии в Молдавии могли бы стать АЭС с малым модульным реактором, заявил в понедельник лидер оппозиционной партии "Шор" Илан Шор.
Рост цен в Молдавии затронул практически все сферы жизнедеятельности. Увеличение цен коснулось как продуктов питания (на 27 %), так и энергоресурсов. Сжиженный газ подорожал на 18,2%, дизельное топливо на 22,1%, бензин на 11,4%. Уголь вырос в цене на 10,7%, дрова на 5,6%. На фоне подорожания в стране проходят антиправительственные протесты, в ходе которых манифестанты выражают свое недовольство действующей власти – от правящего парламентского большинства "Партии "Действие и справедливость" до президента страны Майи Санду.
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"Одной из основных причин подорожания всех продуктов являются цены на электричество и газ, которые достигли рекордно высокого уровня из-за некомпетентности власти. Нас ждет тяжелая зима. И мы не знаем, будет ли это первая такого рода зима в ближайшие десятилетия. Я уже более года выступаю, чтобы построить в стране мини-реакторные электростанции, которые позволили бы производить дешевую энергию", - сказал Шор в ходе своего видеообращения в социальных сетях.
Политик считает, что Молдавии понадобятся три модульные станции, которые обеспечат ее дешевым электричеством.
"На ближайшем заседании парламента наша фракция предложит законопроект, предусматривающий создание рабочей группы по рассмотрению возможности строительства малых модульных атомных электростанций на территории Молдавии. Нам нужны всего лишь три такие установки, которые будут производить не только дешевую электроэнергию, но и позволят нам избавиться от вечной проблемы газоснабжения, поскольку мы могли бы перейти на системы отопления на основе электричества, что намного безопаснее и удобнее", - сказал Шор.
Он выразил мнение, что обеспечение энергетической независимости должно стать национальным приоритетом для Молдавии.
Сам Шор, который также является бизнесменом, находится за пределами Молдавии, поскольку на родине его ждет заключение. В июне 2017 года он был приговорен к 7,5 годам лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях, но опротестовал приговор. После февральских выборов 2019 года он как глава партии "Шор" стал депутатом, а в июне покинул страну, после чего в августе 2019 года его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с тем, что Шор незаконно покинул страну, он объявлен в международный розыск. Несмотря на это, во время досрочных парламентских выборов в июле 2021 года Шор снова стал депутатом и вернул иммунитет. В конце мая по инициативе генпрокуратуры Шор снова был лишен иммунитета из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах.
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