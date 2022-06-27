https://ria.ru/20220627/moldaviya-1798510473.html

Додон предостерег власти Молдавии от поддержки антироссийских санкций

Додон предостерег власти Молдавии от поддержки антироссийских санкций - РИА Новости, 27.06.2022

Додон предостерег власти Молдавии от поддержки антироссийских санкций

Власти Молдавии совершат глупость, если присоединятся к антироссийским санкциям, заявил экс-президент республики Игорь Додон. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T17:34

2022-06-27T17:34

2022-06-27T17:34

в мире

россия

молдавия

игорь додон

евросоюз

санкции в отношении россии

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КИШИНЕВ, 27 июн – РИА Новости. Власти Молдавии совершат глупость, если присоединятся к антироссийским санкциям, заявил экс-президент республики Игорь Додон.Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что это обязывает республику поддержать следующие антироссийские санкции."Хочу посоветовать властям не заниматься глупостями. Присоединяться к санкциям против России, мотивируя это тем, что мы получили статус страны-кандидата на вступление в ЕС - огромная ошибка, и я хочу предостеречь от этого руководство страны", - сказал Додон журналистам. Он отметил, что подобные инициативы затрагивают интересы всего народа, а необдуманные решения или действия могут привести к печальным последствиям для населения Молдавии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.США и союзники отреагировали введением многочисленных санкций в отношении Москвы и оказывают масштабную помощь Киеву в сфере обороны. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

https://ria.ru/20220624/moldaviya-1798021238.html

https://ria.ru/20220623/sanktsii-1797447486.html

https://ria.ru/20220619/moldaviya-1796524670.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, молдавия, игорь додон, евросоюз, санкции в отношении россии