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Додон предостерег власти Молдавии от поддержки антироссийских санкций - РИА Новости, 27.06.2022
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Додон предостерег власти Молдавии от поддержки антироссийских санкций
Додон предостерег власти Молдавии от поддержки антироссийских санкций - РИА Новости, 27.06.2022
Додон предостерег власти Молдавии от поддержки антироссийских санкций
Власти Молдавии совершат глупость, если присоединятся к антироссийским санкциям, заявил экс-президент республики Игорь Додон. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T17:34
2022-06-27T17:34
в мире
россия
молдавия
игорь додон
евросоюз
санкции в отношении россии
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КИШИНЕВ, 27 июн – РИА Новости. Власти Молдавии совершат глупость, если присоединятся к антироссийским санкциям, заявил экс-президент республики Игорь Додон.Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что это обязывает республику поддержать следующие антироссийские санкции."Хочу посоветовать властям не заниматься глупостями. Присоединяться к санкциям против России, мотивируя это тем, что мы получили статус страны-кандидата на вступление в ЕС - огромная ошибка, и я хочу предостеречь от этого руководство страны", - сказал Додон журналистам. Он отметил, что подобные инициативы затрагивают интересы всего народа, а необдуманные решения или действия могут привести к печальным последствиям для населения Молдавии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.США и союзники отреагировали введением многочисленных санкций в отношении Москвы и оказывают масштабную помощь Киеву в сфере обороны. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
https://ria.ru/20220624/moldaviya-1798021238.html
https://ria.ru/20220623/sanktsii-1797447486.html
https://ria.ru/20220619/moldaviya-1796524670.html
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в мире, россия, молдавия, игорь додон, евросоюз, санкции в отношении россии
17:34 27.06.2022
 
Додон предостерег власти Молдавии от поддержки антироссийских санкций

Додон: Молдавия совершит глупость, если присоединится к антироссийским санкциям

© РИА Новости / Михай Карауш / Перейти в фотобанкБывший президент Молдавии Игорь Додон
Бывший президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Михай Карауш
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Бывший президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 27 июн – РИА Новости. Власти Молдавии совершат глупость, если присоединятся к антироссийским санкциям, заявил экс-президент республики Игорь Додон.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что это обязывает республику поддержать следующие антироссийские санкции.
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24 июня, 23:49
Президент Молдавии опровергла слухи о планах России атаковать республику
"Хочу посоветовать властям не заниматься глупостями. Присоединяться к санкциям против России, мотивируя это тем, что мы получили статус страны-кандидата на вступление в ЕС - огромная ошибка, и я хочу предостеречь от этого руководство страны", - сказал Додон журналистам. Он отметил, что подобные инициативы затрагивают интересы всего народа, а необдуманные решения или действия могут привести к печальным последствиям для населения Молдавии.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
США и союзники отреагировали введением многочисленных санкций в отношении Москвы и оказывают масштабную помощь Киеву в сфере обороны. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
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