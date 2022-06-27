Рейтинг@Mail.ru
МИД Приднестровья выразил обеспокоенность милитаризацией Молдавии - РИА Новости, 27.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220627/moldaviya-1798480028.html
МИД Приднестровья выразил обеспокоенность милитаризацией Молдавии
МИД Приднестровья выразил обеспокоенность милитаризацией Молдавии - РИА Новости, 27.06.2022
МИД Приднестровья выразил обеспокоенность милитаризацией Молдавии
Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев на встрече с послом Великобритании в Молдавии Стивеном Фишером заявил, что... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T16:11
2022-06-27T16:11
в мире
молдавия
приднестровская молдавская республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155136/97/1551369726_0:71:1401:859_1920x0_80_0_0_39d8c4ac52dd6ee6520ff5ba88c71464.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев на встрече с послом Великобритании в Молдавии Стивеном Фишером заявил, что Тирасполь обеспокоен активизировавшимися процессами милитаризации Молдавии, в том числе возможными поставками летального вооружения, сообщила пресс-служба МИД ПМР."Молдова не находится в состоянии войны ни с кем, ей никто не угрожает. Но если в эту страну попадет оружие, то это может стать серьезным фактором дестабилизации. Я бы не хотел, чтобы это стало поводом для повторения событий 1992 года", – приводит пресс-служба слова Игнатьева. Говоря о переговорном процессе, он подчеркнул необходимость со стороны участников приднестровского урегулирования сфокусироваться на решении комплекса острых социально-гуманитарных проблем, включая блокирование Кишиневом импорта лекарственных препаратов и иных товаров на территорию Приднестровья.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20220607/moldaviya-1793511047.html
молдавия
приднестровская молдавская республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155136/97/1551369726_80:0:1320:930_1920x0_80_0_0_1ea76af1c4fc568f26c361ed32d4df42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика
16:11 27.06.2022
 
МИД Приднестровья выразил обеспокоенность милитаризацией Молдавии

Глава МИД Приднестровья Игнатьев выразил обеспокоенность милитаризацией Молдавии

CC BY-SA 3.0 / Донор / Мемориал Славы - общий видМемориал Славы в Тирасполе, Приднестровье
Мемориал Славы в Тирасполе, Приднестровье - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
CC BY-SA 3.0 / Донор / Мемориал Славы - общий вид
Мемориал Славы в Тирасполе, Приднестровье. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев на встрече с послом Великобритании в Молдавии Стивеном Фишером заявил, что Тирасполь обеспокоен активизировавшимися процессами милитаризации Молдавии, в том числе возможными поставками летального вооружения, сообщила пресс-служба МИД ПМР.
"Молдова не находится в состоянии войны ни с кем, ей никто не угрожает. Но если в эту страну попадет оружие, то это может стать серьезным фактором дестабилизации. Я бы не хотел, чтобы это стало поводом для повторения событий 1992 года", – приводит пресс-служба слова Игнатьева. Говоря о переговорном процессе, он подчеркнул необходимость со стороны участников приднестровского урегулирования сфокусироваться на решении комплекса острых социально-гуманитарных проблем, включая блокирование Кишиневом импорта лекарственных препаратов и иных товаров на территорию Приднестровья.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
7 июня, 08:00
Приднестровью показали на дверь. Что началось в Молдавии
 
В миреМолдавияПриднестровская Молдавская Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала