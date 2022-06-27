МИД Приднестровья выразил обеспокоенность милитаризацией Молдавии
Глава МИД Приднестровья Игнатьев выразил обеспокоенность милитаризацией Молдавии
Мемориал Славы в Тирасполе, Приднестровье. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев на встрече с послом Великобритании в Молдавии Стивеном Фишером заявил, что Тирасполь обеспокоен активизировавшимися процессами милитаризации Молдавии, в том числе возможными поставками летального вооружения, сообщила пресс-служба МИД ПМР.
"Молдова не находится в состоянии войны ни с кем, ей никто не угрожает. Но если в эту страну попадет оружие, то это может стать серьезным фактором дестабилизации. Я бы не хотел, чтобы это стало поводом для повторения событий 1992 года", – приводит пресс-служба слова Игнатьева. Говоря о переговорном процессе, он подчеркнул необходимость со стороны участников приднестровского урегулирования сфокусироваться на решении комплекса острых социально-гуманитарных проблем, включая блокирование Кишиневом импорта лекарственных препаратов и иных товаров на территорию Приднестровья.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.