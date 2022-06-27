https://ria.ru/20220627/moldaviya-1798480028.html

МИД Приднестровья выразил обеспокоенность милитаризацией Молдавии

МИД Приднестровья выразил обеспокоенность милитаризацией Молдавии - РИА Новости, 27.06.2022

МИД Приднестровья выразил обеспокоенность милитаризацией Молдавии

Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев на встрече с послом Великобритании в Молдавии Стивеном Фишером заявил, что... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T16:11

2022-06-27T16:11

2022-06-27T16:11

в мире

молдавия

приднестровская молдавская республика

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ТИРАСПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев на встрече с послом Великобритании в Молдавии Стивеном Фишером заявил, что Тирасполь обеспокоен активизировавшимися процессами милитаризации Молдавии, в том числе возможными поставками летального вооружения, сообщила пресс-служба МИД ПМР."Молдова не находится в состоянии войны ни с кем, ей никто не угрожает. Но если в эту страну попадет оружие, то это может стать серьезным фактором дестабилизации. Я бы не хотел, чтобы это стало поводом для повторения событий 1992 года", – приводит пресс-служба слова Игнатьева. Говоря о переговорном процессе, он подчеркнул необходимость со стороны участников приднестровского урегулирования сфокусироваться на решении комплекса острых социально-гуманитарных проблем, включая блокирование Кишиневом импорта лекарственных препаратов и иных товаров на территорию Приднестровья.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20220607/moldaviya-1793511047.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика