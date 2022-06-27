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МИД Молдавии назвал тему объединения страны с Румынией "несуществующей" - РИА Новости, 27.06.2022
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МИД Молдавии назвал тему объединения страны с Румынией "несуществующей"
МИД Молдавии назвал тему объединения страны с Румынией "несуществующей" - РИА Новости, 27.06.2022
МИД Молдавии назвал тему объединения страны с Румынией "несуществующей"
Министерство иностранных дел Молдавии считает, что темы объединения республики с Румынией не существует, а статус кандидата в ЕС только укрепит ее суверенитет,... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T13:13
2022-06-27T13:13
в мире
молдавия
румыния
евросоюз
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КИШИНЕВ, 27 июн – РИА Новости. Министерство иностранных дел Молдавии считает, что темы объединения республики с Румынией не существует, а статус кандидата в ЕС только укрепит ее суверенитет, сообщила пресс-служба ведомства.В субботу зампред Совбеза России Дмитрий Медведев разместил в своем Telegram-канале пост, в котором высказал мнение, что считает вероятным не прямое членство Молдавии в Евросоюзе, а через создание "новой Великой Румынии". Он отметил, что "румынские политики давно водят политические хороводы вокруг Молдавии"."Мы заметили интерес некоторых официальных лиц из РФ, которые комментируют события в Молдавии, продвигая несуществующие темы и ложные параллели… Молдавско-румынский диалог развивается на основе стратегического партнерства для европейской интеграции Молдавии. Эти зрелые и взаимно доверительные отношения между двумя суверенными государствами, преследующими много общих целей, являются примером двустороннего диалога", - говорится в сообщении МИД в Telegram-канале. В министерстве напомнили, что Румыния была первым государством, признавшим независимость Молдавии, а сегодня является ее главным торговым партнером и сторонником процесса европейской интеграции."Европейская интеграция укрепит суверенитет Молдавии, наши институты права и демократии. Модернизация страны по стандартам ЕС, создание лучших условий жизни, обеспечение прав и свобод являются основными задачами по укреплению социальной сплоченности граждан независимо от этнической принадлежности и политических убеждений", - отметили в ведомстве.В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней, как отдельного государства. По данным опросов, более половины жителей Молдавии выступают против идеи объединения, поддерживают этот процесс около трети граждан.
https://ria.ru/20220607/moldaviya-1793511047.html
https://ria.ru/20220426/moldaviya-1785566296.html
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в мире, молдавия, румыния, евросоюз
13:13 27.06.2022
 
МИД Молдавии назвал тему объединения страны с Румынией "несуществующей"

МИД Молдавии считает, что темы объединения с Румынией не существует

© Depositphotos / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© Depositphotos / Leonid Andronov
Триумфальная арка в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 27 июн – РИА Новости. Министерство иностранных дел Молдавии считает, что темы объединения республики с Румынией не существует, а статус кандидата в ЕС только укрепит ее суверенитет, сообщила пресс-служба ведомства.
В субботу зампред Совбеза России Дмитрий Медведев разместил в своем Telegram-канале пост, в котором высказал мнение, что считает вероятным не прямое членство Молдавии в Евросоюзе, а через создание "новой Великой Румынии". Он отметил, что "румынские политики давно водят политические хороводы вокруг Молдавии".
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
7 июня, 08:00
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"Мы заметили интерес некоторых официальных лиц из РФ, которые комментируют события в Молдавии, продвигая несуществующие темы и ложные параллели… Молдавско-румынский диалог развивается на основе стратегического партнерства для европейской интеграции Молдавии. Эти зрелые и взаимно доверительные отношения между двумя суверенными государствами, преследующими много общих целей, являются примером двустороннего диалога", - говорится в сообщении МИД в Telegram-канале. В министерстве напомнили, что Румыния была первым государством, признавшим независимость Молдавии, а сегодня является ее главным торговым партнером и сторонником процесса европейской интеграции.
"Европейская интеграция укрепит суверенитет Молдавии, наши институты права и демократии. Модернизация страны по стандартам ЕС, создание лучших условий жизни, обеспечение прав и свобод являются основными задачами по укреплению социальной сплоченности граждан независимо от этнической принадлежности и политических убеждений", - отметили в ведомстве.
В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней, как отдельного государства. По данным опросов, более половины жителей Молдавии выступают против идеи объединения, поддерживают этот процесс около трети граждан.
Люди идут под триумфальной аркой рядом с флагом Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 17:03
Запад готов к уничтожению Молдавии
 
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