https://ria.ru/20220627/moldaviya-1798405611.html

МИД Молдавии назвал тему объединения страны с Румынией "несуществующей"

МИД Молдавии назвал тему объединения страны с Румынией "несуществующей" - РИА Новости, 27.06.2022

МИД Молдавии назвал тему объединения страны с Румынией "несуществующей"

Министерство иностранных дел Молдавии считает, что темы объединения республики с Румынией не существует, а статус кандидата в ЕС только укрепит ее суверенитет,... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T13:13

2022-06-27T13:13

2022-06-27T13:13

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КИШИНЕВ, 27 июн – РИА Новости. Министерство иностранных дел Молдавии считает, что темы объединения республики с Румынией не существует, а статус кандидата в ЕС только укрепит ее суверенитет, сообщила пресс-служба ведомства.В субботу зампред Совбеза России Дмитрий Медведев разместил в своем Telegram-канале пост, в котором высказал мнение, что считает вероятным не прямое членство Молдавии в Евросоюзе, а через создание "новой Великой Румынии". Он отметил, что "румынские политики давно водят политические хороводы вокруг Молдавии"."Мы заметили интерес некоторых официальных лиц из РФ, которые комментируют события в Молдавии, продвигая несуществующие темы и ложные параллели… Молдавско-румынский диалог развивается на основе стратегического партнерства для европейской интеграции Молдавии. Эти зрелые и взаимно доверительные отношения между двумя суверенными государствами, преследующими много общих целей, являются примером двустороннего диалога", - говорится в сообщении МИД в Telegram-канале. В министерстве напомнили, что Румыния была первым государством, признавшим независимость Молдавии, а сегодня является ее главным торговым партнером и сторонником процесса европейской интеграции."Европейская интеграция укрепит суверенитет Молдавии, наши институты права и демократии. Модернизация страны по стандартам ЕС, создание лучших условий жизни, обеспечение прав и свобод являются основными задачами по укреплению социальной сплоченности граждан независимо от этнической принадлежности и политических убеждений", - отметили в ведомстве.В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней, как отдельного государства. По данным опросов, более половины жителей Молдавии выступают против идеи объединения, поддерживают этот процесс около трети граждан.

https://ria.ru/20220607/moldaviya-1793511047.html

https://ria.ru/20220426/moldaviya-1785566296.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, румыния, евросоюз