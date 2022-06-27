https://ria.ru/20220627/minoborony-1798446820.html

ВКС уничтожили три взвода артиллерийских установок, обстреливающих Донецк

ВКС уничтожили три взвода артиллерийских установок, обстреливающих Донецк - РИА Новости, 27.06.2022

ВКС уничтожили три взвода артиллерийских установок, обстреливающих Донецк

Российская авиация за прошедшие сутки в рамках контрбатарейной борьбы уничтожила три украинских взвода РСЗО "Град", взвод 155-мм гаубиц М777, два артиллерийских РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T14:47

2022-06-27T14:47

2022-06-27T16:46

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

россия

донецк (днр)

авдеевка

войска воздушно-космической обороны

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российская авиация за прошедшие сутки в рамках контрбатарейной борьбы уничтожила три украинских взвода РСЗО "Град", взвод 155-мм гаубиц М777, два артиллерийских взвода 152-мм гаубиц "Гиацинт", а также два взвода самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика", осуществлявших обстрел Донецка и других городов ДНР, сообщили в понедельник в Минобороны России."В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России на Донецком направлении поражено: три взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах Авдеевка, Дзержинск, взвод 155-мм гаубиц М-777 в районе Константиновки, два артиллерийских взвода 152-мм гаубиц "Гиацинт" в районах Калинов и Артемово, а также два взвода самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика" в районах Очеретино и Новолуганск, осуществлявших обстрел Донецка и других городов Донецкой Народной Республики", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20220627/minoborony-1798450485.html

донецкая народная республика

россия

донецк (днр)

авдеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, донецкая народная республика, россия, донецк (днр), авдеевка, войска воздушно-космической обороны, в мире