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ВКС уничтожили три взвода артиллерийских установок, обстреливающих Донецк - РИА Новости, 27.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220627/minoborony-1798446820.html
ВКС уничтожили три взвода артиллерийских установок, обстреливающих Донецк
ВКС уничтожили три взвода артиллерийских установок, обстреливающих Донецк - РИА Новости, 27.06.2022
ВКС уничтожили три взвода артиллерийских установок, обстреливающих Донецк
Российская авиация за прошедшие сутки в рамках контрбатарейной борьбы уничтожила три украинских взвода РСЗО "Град", взвод 155-мм гаубиц М777, два артиллерийских РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T14:47
2022-06-27T16:46
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
россия
донецк (днр)
авдеевка
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российская авиация за прошедшие сутки в рамках контрбатарейной борьбы уничтожила три украинских взвода РСЗО "Град", взвод 155-мм гаубиц М777, два артиллерийских взвода 152-мм гаубиц "Гиацинт", а также два взвода самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика", осуществлявших обстрел Донецка и других городов ДНР, сообщили в понедельник в Минобороны России."В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России на Донецком направлении поражено: три взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах Авдеевка, Дзержинск, взвод 155-мм гаубиц М-777 в районе Константиновки, два артиллерийских взвода 152-мм гаубиц "Гиацинт" в районах Калинов и Артемово, а также два взвода самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика" в районах Очеретино и Новолуганск, осуществлявших обстрел Донецка и других городов Донецкой Народной Республики", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20220627/minoborony-1798450485.html
донецкая народная республика
россия
донецк (днр)
авдеевка
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, донецкая народная республика, россия, донецк (днр), авдеевка, войска воздушно-космической обороны, в мире
14:47 27.06.2022 (обновлено: 16:46 27.06.2022)
 
ВКС уничтожили три взвода артиллерийских установок, обстреливающих Донецк

ВКС поразили два взвода установок "Гвоздика", обстреливавших Донецк и города ДНР

© РИА НовостиМногоцелевой истребитель Су-35 ВКС России, задействованный в специальной военной операции, на аэродроме базирования
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России, задействованный в специальной военной операции, на аэродроме базирования - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России, задействованный в специальной военной операции, на аэродроме базирования. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российская авиация за прошедшие сутки в рамках контрбатарейной борьбы уничтожила три украинских взвода РСЗО "Град", взвод 155-мм гаубиц М777, два артиллерийских взвода 152-мм гаубиц "Гиацинт", а также два взвода самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика", осуществлявших обстрел Донецка и других городов ДНР, сообщили в понедельник в Минобороны России.
"В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России на Донецком направлении поражено: три взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах Авдеевка, Дзержинск, взвод 155-мм гаубиц М-777 в районе Константиновки, два артиллерийских взвода 152-мм гаубиц "Гиацинт" в районах Калинов и Артемово, а также два взвода самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика" в районах Очеретино и Новолуганск, осуществлявших обстрел Донецка и других городов Донецкой Народной Республики", - сообщили в ведомстве.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
Вчера, 14:54Специальная военная операция на Украине
Российские силы с начала спецоперации уничтожили 215 украинских самолетов
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаРоссияДонецк (ДНР)АвдеевкаВойска воздушно-космической обороныВ мире
 
 
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