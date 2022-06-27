https://ria.ru/20220627/magistratura-1798407888.html

Работодатели рекомендуют сократить срок магистратуры, заявил Фальков

Работодатели рекомендуют сократить срок магистратуры, заявил Фальков - РИА Новости, 27.06.2022

Работодатели рекомендуют сократить срок магистратуры, заявил Фальков

Работодатели рекомендуют сократить срок обучения в магистратуре по ряду направлений до одного года, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T13:28

2022-06-27T13:28

2022-06-27T13:44

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общество

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валерий фальков

госдума рф

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Работодатели рекомендуют сократить срок обучения в магистратуре по ряду направлений до одного года, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, выступая в понедельник в Госдуме.Ранее он назвал пять принципов, на которых будет строиться новая система образования РФ, – это открытость, обеспечение технологического суверенитета, практичность, гибкость и фундаментальность."Четвертый принцип – гибкость, запрос на гибкость образовательных программ и уровней образования исходит в первую очередь от экономики, от наших работодателей. Именно они рекомендуют сократить, например, с двух лет до года сроки обучения по ряду направлений магистратуры", - сказал Фальков.По его словам, это касается IT-отрасли, инженерии.

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Екатерина Зайцева

россия, общество, образование - общество, валерий фальков, госдума рф, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента