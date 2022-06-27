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Работодатели рекомендуют сократить срок магистратуры, заявил Фальков - РИА Новости, 27.06.2022
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Работодатели рекомендуют сократить срок магистратуры, заявил Фальков
Работодатели рекомендуют сократить срок магистратуры, заявил Фальков - РИА Новости, 27.06.2022
Работодатели рекомендуют сократить срок магистратуры, заявил Фальков
Работодатели рекомендуют сократить срок обучения в магистратуре по ряду направлений до одного года, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T13:28
2022-06-27T13:44
россия
общество
образование - общество
валерий фальков
госдума рф
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Работодатели рекомендуют сократить срок обучения в магистратуре по ряду направлений до одного года, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, выступая в понедельник в Госдуме.Ранее он назвал пять принципов, на которых будет строиться новая система образования РФ, – это открытость, обеспечение технологического суверенитета, практичность, гибкость и фундаментальность."Четвертый принцип – гибкость, запрос на гибкость образовательных программ и уровней образования исходит в первую очередь от экономики, от наших работодателей. Именно они рекомендуют сократить, например, с двух лет до года сроки обучения по ряду направлений магистратуры", - сказал Фальков.По его словам, это касается IT-отрасли, инженерии.
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россия, общество, образование - общество, валерий фальков, госдума рф, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента
13:28 27.06.2022 (обновлено: 13:44 27.06.2022)
 
Работодатели рекомендуют сократить срок магистратуры, заявил Фальков

Фальков: работодатели рекомендуют сократить магистратуру по некоторым направлениям до года

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСтуденты во время обучения в Крымском Федеральном Университете имени В. И. Вернадского в Симферополе
Студенты во время обучения в Крымском Федеральном Университете имени В. И. Вернадского в Симферополе - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Студенты во время обучения в Крымском Федеральном Университете имени В. И. Вернадского в Симферополе. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Работодатели рекомендуют сократить срок обучения в магистратуре по ряду направлений до одного года, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, выступая в понедельник в Госдуме.
Ранее он назвал пять принципов, на которых будет строиться новая система образования РФ, – это открытость, обеспечение технологического суверенитета, практичность, гибкость и фундаментальность.
"Четвертый принцип – гибкость, запрос на гибкость образовательных программ и уровней образования исходит в первую очередь от экономики, от наших работодателей. Именно они рекомендуют сократить, например, с двух лет до года сроки обучения по ряду направлений магистратуры", - сказал Фальков.
По его словам, это касается IT-отрасли, инженерии.
Студенты в лаборатории робототехники - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
12:31
Фальков назвал четырехлетний срок обучения бакалавров недостаточным
 
РоссияОбществоОбразование - ОбществоВалерий ФальковГосдума РФМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Навигатор абитуриента
 
 
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