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Глава ЛНР впервые присвоил звание Героя республики посмертно - РИА Новости, 27.06.2022
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Глава ЛНР впервые присвоил звание Героя республики посмертно
Глава ЛНР впервые присвоил звание Героя республики посмертно - РИА Новости, 27.06.2022
Глава ЛНР впервые присвоил звание Героя республики посмертно
Глава Луганской Народной республики Леонид Пасечник в понедельник впервые присвоил звание Героя республики посмертно. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T17:28
2022-06-27T17:29
в мире
справки
владимир путин
луганская народная республика
россия
украина
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ЛУГАНСК, 27 июн - РИА Новости. Глава Луганской Народной республики Леонид Пасечник в понедельник впервые присвоил звание Героя республики посмертно."Сегодня впервые посмертно присвоил звание Героя Луганской Народной республики и вручил медаль "Золотая звезда". Награду командира разведывательного взвода мотострелкового батальона четверной отдельной мотострелковой бригады Народной милиции ЛНР Михаила Чернухо получила его супруга", - сообщил Пасечник в своём Telegram-канале.По его словам, лейтенант оборонного ведомства республики "погиб в боях за освобождение Родины от украинского фашизма".Еще двое военных – подполковник Денис Черников и полковник Евгений Шаталин – были удостоены звания Героя Луганской Народной республики."Республика будет прилагать максимум усилий, чтобы защитники отечества были обеспечены всеми видами социальных гарантий, а их семьи ни в чем не нуждались", - заверил Пасечник.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, справки, владимир путин, луганская народная республика, россия, украина
17:28 27.06.2022 (обновлено: 17:29 27.06.2022)
 
Глава ЛНР впервые присвоил звание Героя республики посмертно

Глава ЛНР Леонид Пасечник впервые присвоил звание Героя республики посмертно

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 июн - РИА Новости. Глава Луганской Народной республики Леонид Пасечник в понедельник впервые присвоил звание Героя республики посмертно.
"Сегодня впервые посмертно присвоил звание Героя Луганской Народной республики и вручил медаль "Золотая звезда". Награду командира разведывательного взвода мотострелкового батальона четверной отдельной мотострелковой бригады Народной милиции ЛНР Михаила Чернухо получила его супруга", - сообщил Пасечник в своём Telegram-канале.
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По его словам, лейтенант оборонного ведомства республики "погиб в боях за освобождение Родины от украинского фашизма".
Еще двое военных – подполковник Денис Черников и полковник Евгений Шаталин – были удостоены звания Героя Луганской Народной республики.
"Республика будет прилагать максимум усилий, чтобы защитники отечества были обеспечены всеми видами социальных гарантий, а их семьи ни в чем не нуждались", - заверил Пасечник.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
24 июня, 08:11Специальная военная операция на Украине
Сбитая в ЛНР "Точка-У" была нацелена на здание администрации Пасечника
 
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