Рейтинг@Mail.ru
Нижний Новгород получит 32 новых автобуса ЛИАЗ - РИА Новости, 27.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220627/liaz-1798492613.html
Нижний Новгород получит 32 новых автобуса ЛИАЗ
Нижний Новгород получит 32 новых автобуса ЛИАЗ - РИА Новости, 27.06.2022
Нижний Новгород получит 32 новых автобуса ЛИАЗ
Тридцать два новых автобуса ЛИАЗ поступят в Нижний Новгород для "Нижегородпассажиравтотранса", сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T16:44
2022-06-27T16:44
нижний новгород
нижегородская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153138/61/1531386139_0:107:3262:1942_1920x0_80_0_0_1bcb10b3ec53f6bf735418cf67eba8c3.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июн — РИА Новости. Тридцать два новых автобуса ЛИАЗ поступят в Нижний Новгород для "Нижегородпассажиравтотранса", сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Правительство Нижегородской области направило заявку на участие в мероприятиях по обновлению подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта в Минтранс РФ в рамках федерального проекта "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях" национального проекта "Безопасные качественные дороги".По словам губернатора, поставка автобусов на предприятие планируется до конца текущего года.Отмечается, что за последние три года для пассажирских предприятий Нижегородской области было приобретено 368 новых автобусов.Национальный проект "Безопасные качественные дороги" включает в себя федеральные проекты "Региональная и местная дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения", "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" и др. Также в рамках нацпроекта проходит модернизация пассажирского транспорта в агломерациях и развитие федеральной магистральной сети.
https://ria.ru/20220617/tsifrovizatsiya-1796118553.html
нижний новгород
нижегородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153138/61/1531386139_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_68e3cd191eb909702f14e38eefb907ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нижний новгород, нижегородская область, россия
16:44 27.06.2022
 
Нижний Новгород получит 32 новых автобуса ЛИАЗ

Губернатор Никитин: Нижний Новгород получит 32 новых автобуса ЛИАЗ

© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкСалон автобуса
Салон автобуса - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Евгений Самарин
Перейти в фотобанк
Салон автобуса. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июн — РИА Новости. Тридцать два новых автобуса ЛИАЗ поступят в Нижний Новгород для "Нижегородпассажиравтотранса", сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Правительство Нижегородской области направило заявку на участие в мероприятиях по обновлению подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта в Минтранс РФ в рамках федерального проекта "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях" национального проекта "Безопасные качественные дороги".
"По итогам рассмотрения заявки одобрено приобретение 32 автобусов ЛИАЗ на условиях льготного лизинга для обновления подвижного состава на маршруте № А-90 "ЗКПД-4 - Микрорайон Верхние Печеры". Перед региональным Минтрансом поставлена задача - системно обновлять подвижной состав на наиболее востребованных направлениях. Маршрут А-90 – один из самых популярных и протяженных в Нижнем Новгороде, поэтому было принято решение обновить подвижной состав именно на нем", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
По словам губернатора, поставка автобусов на предприятие планируется до конца текущего года.
Отмечается, что за последние три года для пассажирских предприятий Нижегородской области было приобретено 368 новых автобусов.
Национальный проект "Безопасные качественные дороги" включает в себя федеральные проекты "Региональная и местная дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения", "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" и др. Также в рамках нацпроекта проходит модернизация пассажирского транспорта в агломерациях и развитие федеральной магистральной сети.
Центр Нижнего Новгорода - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 14:35Нижегородская область
Цифровизация помогла Нижегородской области войти в топ-5 рейтинга АСИ
 
Нижний НовгородНижегородская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала