https://ria.ru/20220627/liaz-1798492613.html

Нижний Новгород получит 32 новых автобуса ЛИАЗ

Нижний Новгород получит 32 новых автобуса ЛИАЗ - РИА Новости, 27.06.2022

Нижний Новгород получит 32 новых автобуса ЛИАЗ

Тридцать два новых автобуса ЛИАЗ поступят в Нижний Новгород для "Нижегородпассажиравтотранса", сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T16:44

2022-06-27T16:44

2022-06-27T16:44

нижний новгород

нижегородская область

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июн — РИА Новости. Тридцать два новых автобуса ЛИАЗ поступят в Нижний Новгород для "Нижегородпассажиравтотранса", сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Правительство Нижегородской области направило заявку на участие в мероприятиях по обновлению подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта в Минтранс РФ в рамках федерального проекта "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях" национального проекта "Безопасные качественные дороги".По словам губернатора, поставка автобусов на предприятие планируется до конца текущего года.Отмечается, что за последние три года для пассажирских предприятий Нижегородской области было приобретено 368 новых автобусов.Национальный проект "Безопасные качественные дороги" включает в себя федеральные проекты "Региональная и местная дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения", "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" и др. Также в рамках нацпроекта проходит модернизация пассажирского транспорта в агломерациях и развитие федеральной магистральной сети.

https://ria.ru/20220617/tsifrovizatsiya-1796118553.html

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нижний новгород, нижегородская область, россия