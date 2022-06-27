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Нижний Новгород получит 32 новых автобуса ЛИАЗ
Нижний Новгород получит 32 новых автобуса ЛИАЗ - РИА Новости, 27.06.2022
Нижний Новгород получит 32 новых автобуса ЛИАЗ
Тридцать два новых автобуса ЛИАЗ поступят в Нижний Новгород для "Нижегородпассажиравтотранса", сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T16:44
2022-06-27T16:44
2022-06-27T16:44
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июн — РИА Новости. Тридцать два новых автобуса ЛИАЗ поступят в Нижний Новгород для "Нижегородпассажиравтотранса", сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Правительство Нижегородской области направило заявку на участие в мероприятиях по обновлению подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта в Минтранс РФ в рамках федерального проекта "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях" национального проекта "Безопасные качественные дороги".По словам губернатора, поставка автобусов на предприятие планируется до конца текущего года.Отмечается, что за последние три года для пассажирских предприятий Нижегородской области было приобретено 368 новых автобусов.Национальный проект "Безопасные качественные дороги" включает в себя федеральные проекты "Региональная и местная дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения", "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" и др. Также в рамках нацпроекта проходит модернизация пассажирского транспорта в агломерациях и развитие федеральной магистральной сети.
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нижний новгород, нижегородская область, россия
Нижний Новгород получит 32 новых автобуса ЛИАЗ
Губернатор Никитин: Нижний Новгород получит 32 новых автобуса ЛИАЗ
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июн — РИА Новости. Тридцать два новых автобуса ЛИАЗ поступят в Нижний Новгород для "Нижегородпассажиравтотранса", сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Правительство Нижегородской области
направило заявку на участие в мероприятиях по обновлению подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта в Минтранс РФ
в рамках федерального проекта "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях" национального проекта "Безопасные качественные дороги".
"По итогам рассмотрения заявки одобрено приобретение 32 автобусов ЛИАЗ на условиях льготного лизинга для обновления подвижного состава на маршруте № А-90 "ЗКПД-4 - Микрорайон Верхние Печеры". Перед региональным Минтрансом поставлена задача - системно обновлять подвижной состав на наиболее востребованных направлениях. Маршрут А-90 – один из самых популярных и протяженных в Нижнем Новгороде
, поэтому было принято решение обновить подвижной состав именно на нем", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
По словам губернатора, поставка автобусов на предприятие планируется до конца текущего года.
Отмечается, что за последние три года для пассажирских предприятий Нижегородской области было приобретено 368 новых автобусов.
Национальный проект "Безопасные качественные дороги" включает в себя федеральные проекты "Региональная и местная дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения", "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" и др. Также в рамках нацпроекта проходит модернизация пассажирского транспорта в агломерациях и развитие федеральной магистральной сети.